Fenerbahce seljatas Euroliiga liidri

Avapoolajal oli kerge initsiatiiv Hapoeli käes, kelle eduseis kõikus ühe kuni seitsme punkti vahel. Fenerbahce jõudis poolajaks ühe punkti kaugusele ja läks kohe teise poolaja alguses 10 punktiga juhtima. Hapoel püsis pikalt löögiulatuses, ent neljast punktist lähemale ei saanud.

Talen Horton-Tucker viskas võitjate parimana 15 punkti ja Devon Hall toetas teda 14 silmaga. Hapoeli särgis oli resultatiivseim 19 punkti toonud Elijah Bryant.

Fenerbahce (6-5) kirjutas tabelisse kolmanda järjestikuse võidu ja tõusis tabelis üheksandale kohale. Hapoel (8-3) jätkab kaotusest hoolimata tabeliliidrina.

Liigatabelis Hapoelile järgnev Belgradi Crvena Zvezda (8-3) alistas kodus Monaco (6-5) 91:79 (23:25, 19:21, 23:18, 26:15). Ognjen Dobric ja Jared Butler vedasid võitjate mänguvankrit vastavalt 22 ja 20 punktiga. Monaco toetus Mike Jamesile, kes viskas 18 punkti ja jagas seitse resultatiivset söötu.

Teised tulemused:

Maccabi - Baskonia 89:83

Paris - Valencia 90:86

Real - Panathinaikos 77:87