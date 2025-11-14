X!

Glinka nägi noore korealase alistamisega kõvasti vaeva

Tennis
Daniil Glinka.
Daniil Glinka. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tennis

Eesti teine reket Daniil Glinka (ATP 247.) jõudis Kanadas Drummondville'is toimuval ATP Challenger 75 taseme turniiril veerandfinaali.

Neljandana asetatud eestlane kohtus teises ringis 18-aastase korealase Kim Jangjuniga, kes asub maailma edetabelis 1430. real.

Esimeses setis sooritasid mõlemad mehed ühe servimurde ning Glinka pidi päästma kaks settpalli. Võitja selgus kiires lõppmängus, kus eestlane oli sunnitud tunnistama vastase 7:5 üleolekut.

Teises setis sai Glinka kahe murde toel ette 5:1 ja võitis lõpuks 6:3. Otsustav sett kulges sarnasel viisil – Glinka murdis vastase pallingu viiendas ja seitsmendas geimis ning võitis kohtumise teiselt matšpallilt, teenides 6:7 (5), 6:3, 6:2 võidu. Kohtumine kestis kokku kaks tundi ja 38 minutit.

Eesti teine reket jahib Kanadas pääset Austraalia lahtiste kvalifikatsiooniturniirile ning selle kindlustamiseks peab ta Drummondville'is igal juhul jõudma vähemalt poolfinaali.

Laupäeva varahommikul toimuvas veerandfinaalis läheb Glinka vastamisi kodupubliku ees mängiva Dan Martiniga (ATP 449.).

Toimetaja: Henrik Laever

