X!

Lauri Markkaneni 40 punktist võiduks ei piisanud

Korvpall
Lauri Markkanen.
Lauri Markkanen. Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpall

Korvpalliliigas NBA tegi soomlane Lauri Markkanen tugeva etteaste, kuid sellest hoolimata kaotas Utah Jazz kodusaalis Atlanta Hawksile 122:132 (33:42, 34:38, 36:23, 19:29).

Kogu avapoolaja vältel oli domineerivamaks pooleks Hawks, kuid Jazz tegi kolmandal veerandajal suure kaotusseisu tasa ja asus korraks ise juhtima. Viimane vaatus kulges tasavägiselt kuni seisuni 119:118, kui Hawks tegi 8:0 spurdi ning ei lasknud seejärel Jazzi seitsmest punktist lähemale.

Hawksi võidu aluseks olid täpsed kolmepunktivisked – avapoolajal läbis korvirõnga klubi rekordit tähistavad 15 kolmest. Eriti hea viskepäev oli Onyeka Okongwul, kes tabas 14 kaugviskest kaheksa, seejuures oli tema varasemaks tippmargiks neli tabatud kolmest.

Okongwu kogus võitjate parimana 32 punkti. Jalen Johnson tegi uskumatult mitmekülgse etteaste, kui lõpetas 31 punkti, 18 lauapalli, 14 resultatiivse söödu ja seitsme vaheltlõikega.

Üleplatsimeheks kerkis Lauri Markkanen, kes püstitas 40 punktiga oma hooaja rekordi. Soomlase arvele kogunes veel seitse lauapalli, kaks korvisöötu ja üks vahetlõige.

Neljanda järjestikuse võidu teeninud Hawks (8-5) hoiab idakonverentsis viiendat kohta. Jazz (4-8) on läänes 10. positsioonil.

Teised tulemused:

Cleveland Cavaliers - Toronto Raptors 113:126
Phoenix Suns - Indiana Pacers 133:98

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

09:06

Lauri Markkaneni 40 punktist võiduks ei piisanud

13.11

Kalev/Cramo uus peatreener: üldpilt on hea ja energiline

13.11

Barcelona tõi treeneripingile tagasi tuttava mehe

13.11

Riismaa klubi võiduseeria katkes

13.11

Žalgirise hea seeria sai Euroliigas otsa

13.11

Kullamäe klubi eurosarja kaotustejada jätkub

13.11

Hooaja rekordit korranud Jokic jättis Clippersi algviisiku häbisse

12.11

Võidukas Tartu Ülikool viskas Portugalis mängu viimased 15 punkti

12.11

Pokk: naiskonna keemia on väga hea, Sloveeniat ei tasu karta

12.11

Kalev/Cramo teenis Killingu juhendamisel Aserbaidžaani klubi vastu revanši

12.11

Annuk debüüdist: surve oli tugev, rünnakul jätsime õigeid viskeid võtmata

12.11

Asi: me ei võidelnud viimased kuus-seitse minutit absoluutselt

12.11

Naiste korvpallikoondis lagunes Hollandi vastu viimasel veerandajal

12.11

TalTech kostitas Keila KK-d lausa 110 punktiga

12.11

Keila KK-ga liitus Eesti-Läti korvpalliliigaga tuttav tagamängija

videod

sport.err.ee uudised

09:06

Lauri Markkaneni 40 punktist võiduks ei piisanud

08:36

Prantsusmaa kindlustas MM-pileti, Ronaldo sai punase kaardi

08:08

Mistra alistas tugeva lõpu toel Tapa

13.11

Carlos Alcaraz lõpetab aasta maailma esireketina

13.11

Kalev/Cramo uus peatreener: üldpilt on hea ja energiline

13.11

ETV spordisaade, 13. november

13.11

Mets norrakate väravasajust: kohutavad kuus minutit

13.11

Saarma: kahjuks jälle räägime ühest poolajast

13.11

VIDEO | Norra murdis Eesti vastupanu nelja järjestikuse väravaga

13.11

Avapoolaja ilusti vastu pidanud Eesti kaotas kindlalt Norrale Uuendatud

13.11

Wolverhampton nimetas uueks peatreeneriks endise mängija

13.11

Barcelona tõi treeneripingile tagasi tuttava mehe

13.11

Rannavolle MM-il saab kaasa elada Rivo Vesikule ja Märt Pajusalule

13.11

Norra multitalent otsustas ikkagi murdmaa kasuks

13.11

Fritzi alistanud de Minaur peab lootma Alcarazi võidule

loetumad

13.11

Avapoolaja ilusti vastu pidanud Eesti kaotas kindlalt Norrale Uuendatud

13.11

Anna-Liisa Taltsist sai esimene üksi üle Atlandi purjetanud Eesti naine

13.11

Norra multitalent otsustas ikkagi murdmaa kasuks

12.11

Naiste korvpallikoondis lagunes Hollandi vastu viimasel veerandajal

13.11

Prantsusmaa laskesuusakoondises võib kerida teinegi skandaal

12.11

Võidukas Tartu Ülikool viskas Portugalis mängu viimased 15 punkti

13.11

Rauno Parras: parem viis spordikeskust kui üks multifunktsionaalne hall

13.11

Hooaja rekordit korranud Jokic jättis Clippersi algviisiku häbisse

13.11

VIDEO | Norra murdis Eesti vastupanu nelja järjestikuse väravaga

12.11

Dallas Mavericks vallandas Doncici vahetustehingu arhitekti

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo