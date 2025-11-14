Lauri Markkaneni 40 punktist võiduks ei piisanud

Kogu avapoolaja vältel oli domineerivamaks pooleks Hawks, kuid Jazz tegi kolmandal veerandajal suure kaotusseisu tasa ja asus korraks ise juhtima. Viimane vaatus kulges tasavägiselt kuni seisuni 119:118, kui Hawks tegi 8:0 spurdi ning ei lasknud seejärel Jazzi seitsmest punktist lähemale.

Hawksi võidu aluseks olid täpsed kolmepunktivisked – avapoolajal läbis korvirõnga klubi rekordit tähistavad 15 kolmest. Eriti hea viskepäev oli Onyeka Okongwul, kes tabas 14 kaugviskest kaheksa, seejuures oli tema varasemaks tippmargiks neli tabatud kolmest.

Okongwu kogus võitjate parimana 32 punkti. Jalen Johnson tegi uskumatult mitmekülgse etteaste, kui lõpetas 31 punkti, 18 lauapalli, 14 resultatiivse söödu ja seitsme vaheltlõikega.

Üleplatsimeheks kerkis Lauri Markkanen, kes püstitas 40 punktiga oma hooaja rekordi. Soomlase arvele kogunes veel seitse lauapalli, kaks korvisöötu ja üks vahetlõige.

Neljanda järjestikuse võidu teeninud Hawks (8-5) hoiab idakonverentsis viiendat kohta. Jazz (4-8) on läänes 10. positsioonil.

Teised tulemused:

Cleveland Cavaliers - Toronto Raptors 113:126

Phoenix Suns - Indiana Pacers 133:98