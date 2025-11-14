Mistra alistas tugeva lõpu toel Tapa

Tapa võitles Mistra vastu alguses võrdselt. 10. minutil tõi Kristjan Heinla tabamus Kaitseväe meeskonna ühe värava kaugusele, kuid siis pani Mistra järgmise käigu sisse ning rebis 16. minutiks ette 10:6. Poolaja lõpuhetkedel oli aga Kaitseväe meeskond taas teravam ning Heinla järjekordse realiseeritud karistusviske järel mindi pausile 14:14 viigiseisul.

Teise poolaja algus sarnases esimesele, kui Mistra asus 36. minutiks juhtima 21:16, aga vaid kümme minutit hiljem tõi Trivo Vaigurand tabloole seisu 23:24. Viimasel veerandtunnil pani Mistra siiski oma paremuse maksma ning suutis tugeva lõpu toel võtta 32:28 võidu.

Mistra poolelt viskasid Arno Vare kuus ning Patrick Padjus ja Vahur Oolup viis väravat. "Suutsime viimased 15 minutid treeneri nõuandeid kuulda võtta, oma ülesanded kaitses selgemaks saada ning tähtsatel hetkedel paremini realiseerida. Kuigi kogu mänguga ei saa rahule jääda, saime siiski kaks punkti tabelisse kätte," kommenteeris Mistra poolelt samuti viis tabamust kirja saanud Aron Leppik.

"Aju jookseb kokku," vastas SK Tapa Kristjan Heinla küsimusele, et millega järjekordne mängulõpp vastastele loovutati. "Tegelikult on meil kõik potentsiaal olemas, et neid mänge võita. Viimaste kohtumiste järel peaks meil tegelikult rohkem punkte tabelis olema."

SK Tapa ja Mistra jaoks jätkuvad mängud järgmisel nädalal karikavõistlustega, kus vastavalt HC Viimsi ja HC Kehraga vastamisi minnakse. Põlva Servitit ootab pühapäeval ees eurosarja kolmanda ringi avakohtumine, kus võõrustatakse Soome klubi BK-46. Viljandi HC järgmine kohtumine leiab aset 26. novembril.

Tabeliseis: 1. Serviti (13 punkti), 2. Mistra (13 p), 3. Viljandi (8 p), 4. Kehra (4 p), 5. Tapa (3 p), 6. Viimsi (1 p).