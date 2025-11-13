Rannavolle MM-il saab kaasa elada Rivo Vesikule ja Märt Pajusalule

Vesik juhendab MM-il Šveitsi paari Leona Kernerit ja Annique Niederhausenit, kes omavad turniiril 13. asetust. Šveitslannad kuuluvad L-alagruppi, kus lisaks mängivad austraallannad Taliqua Clancy/Jana Milutinovic (12. asetus), sakslannad Melanie Paul/Lea Sophie Kunst (36.) ning Hiina paar Xu Yan/Xinyi Xia (37.).

Vesiku tavapärased juhendatavad on Kerner ja Tanja Hüberli, ent viimane ei taastunud raskest hüppeliigese vigastusest ära ja nii tuli vangerdus teha. Seetõttu pole neil ka väga selgeid eesmärke. "Meil tegelikult ei olegi otsest eesmärki, võistkond on vaid kaks nädalat koos harjutanud. Leppisime kokku, et midagi nö sisse ei jäta ja vaatame, kaugele purjetame. Tüdrukute jaoks on see alles esimene MM," rääkis Vesik.

Vesik usub, et medalid on võimalik võita mitmetel paaridel ja toob välja ka mõned nimed. "Ameeriklannad Nuss/Brasher ja Cannon/Kraft, brasiillannad Ana Patricia Silva Ramos/Eduarda Santos Lisboa (Duda) ja Thamela Coradello/Victoria Lopes, Melissa Humaña-Paredes/Brandie Wilkerson Kanadast, Anouk Vergé-Dépré/Zoe Vergé-Dépré Šveitsist, lätlannad Tina Graudina/Anastasia Kravcenoka, sakslannad Svenja Müller/Cinja Tillmann ning Valentina Gottardi/Reka Orsi Toth Itaaliast. Kõigil neil on hea variant võtta medal, sest naiste tase on kõvasti tõusnud ja ühtlustunud," ütles juhendaja.

Meeste turniiril saab kaasa elada Katari paari Cherif Younoussei ja Ahmed Tijani treenerite sekka kuuluvale Märt Pajusalule. Katari paari vastasteks alagrupis on kuubakad Damian Gomez Limonta/Eblis Veranes Kens (39.), šveitslased Yves Haussener/Julian Friedli (24.) ja austerlased Timo Hammarberg/Tim Berger (15.).

Pajusalu rääkis turniiri eel oma mängijate eesmärkidest ja kinnitas, et minnakse kõrgeid kohti püüdma. "Oleme MM-il ilmselgelt medalimõtetega, kuid tuleb ka aru anda, et tegemist on hoopis teistsuguse turniiriga, kui seda on näiteks Elite 16 turniir, kus me viimasel ajal korduvalt võidurõõmu oleme tundnud. Kõik paarid peaks justkui parimas vormis olema ja mis seal salata, kui rääkida kelle seljal see sihtmärk kõige suurem on, siis tõenäoliselt oleme need meie. Kindlasti anname endast parima, selline klassikaline jutt, et mäng-mängult hakkame minema, aga lihtsalt loodan, et suudame oma taset hoida ja kui keegi meid välja lülitab, siis mitte sellepärast, et me ei suutnud oma asjadega absoluutselt toime tulla," selgitas ta tiitlivõistlusele eelnevaid mõtteid.

Ka Pajusalu usub, et MM on tasavägine ja medalit ei saa enne kellelgi kaela riputada. "Kindlasti tuleb huvitav turniir – kuskil kümme võistkonda ihkavad medalit ja siis on veel selline kümme võistkonda, kes heal päeval võivad su elu väga keeruliseks teha. Usun, et Anders Mol/Christian Sorum ja David Ahman/ Jonatan Hellvig mängivad medalite peale ja kui musti hobuseid otsida, siis kuubalased Noslen Diaz/Jorge Luis Alayo ja Rootsi noored. Kuigi Eestist täna ühtegi paari ei ole, siis loodan, et Eesti rannavolle sõbrad hoiavad nii mulle kui Rivole pöialt. Mina usun, et on, mida vaadata ja millele kaasa elada," lisas ta.

Otsepilti näeb mängudest SIIT.