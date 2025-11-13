Henn jättis koosseisust välja Yakovlevi ja Mustmaa

Eesti mängupäeva koosseisust jäävad eemale seekord Ioan Yakovlev ja Karel Mustmaa.

Eesti ja Norra on ajaloos kohtunud kaheksal korral. Viis korda on võitnud Norra, kaks korda Eesti ning korra on mängitud viiki. Viimati mindi vastamisi juunis Tallinnas, kui Norra teenis Erling Haalandi tabamuse toel 1:0 võidu.

Käimasoleval MM-valikturniiril on Norral kuuest mängust kirjas kuus võitu. Eesti on seitsmest matšist võitnud ühe ja viigistanud ühe.

Norrast sõidab Eesti koondis edasi Küprosele, kus 18. novembril peetakse maavõistlus. Mõlemat mängu näeb otseülekandes ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.

Eesti koondis mänguks Norra vastu:

Väravavahid

1 Karl Jakob Hein (13.04.2002) – SV Werder Bremen (GER) 43/0

22 Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 4/0

12 Henri Perk (14.10.1999) – Nõmme Kalju FC 0/0

Kaitsjad

18 Karol Mets (16.05.1993) – FC St. Pauli (GER) 102/0

23 Vlasiy Sinyavskiy (27.11.1996) – Bohemians 1905 (CZE) 46/1

2 Märten Kuusk (05.04.1996) – GKS Katowice (POL) 40/0

6 Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 23/2

19 Michael Schjønning-Larsen (02.02.2001) – Tallinna FCI Levadia 16/0

13 Joseph Saliste (10.04.1995) – Paide Linnameeskond 10/0

11 Erko Jonne Tõugjas (05.07.2003) – Tallinna FC Flora 4/0

3 Kristofer Käit (04.04.2005) – Portimonense SC (POR) 0/0

Poolkaitsjad

17 Martin Miller (25.09.1997) – Paide Linnameeskond 39/2

20 Markus Poom (27.02.1999) – Tallinna FC Flora 31/0

5 Rocco Robert Shein (14.07.2003) – Fredrikstad FK (NOR) 22/1

4 Markus Soomets (02.03.2000) – IK Start (NOR) 20/0

10 Kevor Palumets (21.11.2002) – Podbrezova Železiarne (SVK) 15/1

9 Martin Vetkal (21.02.2004) – FC Dordrecht (NED) 13/1

14 Patrik Kristal (12.11.2007) – FC Köln (GER) 8/0

Ründajad

8 Henri Anier (17.12.1990) – Paide Linnameeskond 104/23

15 Rauno Sappinen (23.01.1996) – Tallinna FC Flora 61/14

21 Alex Matthias Tamm (24.07.2001) – Ljubljana Olimpija (SVN) 18/2

7 Robi Saarma (20.05.2001) – FK Pardubice (CZE) 12/0

18 Marten-Chris Paalberg (08.10.2008) – Pärnu JK Vaprus 1/0

Norra koondis mänguks Eesti vastu:

Väravavahid

1 Ørjan Håskjold Nyland (10.09.1990) – Sevilla 65/0

12 Mathias Dyngeland (7.10.1997) – Brann 1/0

13 Sander Tangvk (29.11.2002) – Rosenborg 0/0

Kaitsjad

17 Torbjørn Heggem (12.01.1999) – Bologna 9/0

4 Leo Skiri Østigård (28.11.1999) – Genoa 33/1

14 Julian Ryerson (17.11.1997) – Dortmundi Borussia 37/1

5 David Møller Wolfe (23.04.2002) – Wolverhampton 16/1

16 Marcus Holmgren Pedersen (16.07.2000) – Torino 30/0

15 Fredrik Andre Bjørkan (21.08.1998) – Bodø/Glimt 16/1

21 Sondre Langås (02.02.2001) – Derby County 2/0

Poolkaitsjad

3 Kristoffer Ajer (17.04.1998) – Brentford 46/2

8 Sander Berge (14.02.1998) – Fulham 60/1

6 Patrick Berg (24.11.1997) – Bodø/Glimt 37/0

2 Morten Thorsby (05.05.1996) – Genoa 27/0

20 Antonio Nusa (17.04.2005) – RB Leipzig 18/6

23 Kristian Arnstad (07.09.2003) – Aarhus 1/0

22 Oscar Bobb (12.07.2003) – Manchester City 14/2

Ründajad

9 Erling Haaland (21.07.2000) – Manchester City 46/51

7 Alexander Sørloth (05.12.1995) – Madridi Atletico 66/24

11 Jørgen Strand Larsen (06.02.2000) – Wolverhampton 23/3

10 Andreas Schjelderup (01.06.2004) – Benfica 7/0

19 Aron Dønnum (20.04.1998) – Toulouse 16/2

18 Kristian Thorstvedt (13.03.1999) – Sassuolo 31/4