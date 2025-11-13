Prantsusmaa laskesuusakoondises võib kerida teinegi skandaal

Kuigi Prantsusmaa suusaliit ega koondise esindajad pole neid jutte kinnitanud, siis kirjutas sellest väljaanne Dicodusport. Selle järgi proovis Richard ühel eelmisel hooaja võistluse Micheloni relva seadistust muuta, aga jäi kolmandale koondislasele Justine Braisaz-Bouchet'le vahele.

Richard on esialgu süüdistust eitanud, kuid väljaande teatel lahendati olukord koondise siseringis. Kuna laskesuusataja treenis suvise ettevalmistuse alguses ülejäänud koondisest eraldi, siis võib seda tõlgendada karistusena.

Richard ja Michelon olid eelmisel hooajal väga otsesed rivaalid, sest lisaks Prantsusmaa koondise sisekonkurentsile võistlesid just need kaks laskesuusatajat MK-sarja kuni 23-aastaste arvestuse kristallgloobuse eest. Lõpuks jäi Michelon vaid viie punktiga peale.

Väidetava juhtumi on hukka mõistnud ka endine Rootsi laskesuusataja ja praegune SVT kanali kommentaator Björn Ferry. "Nagu murdmaasuusataja paneks rivaali suuskadele liimi või keeraks sidemed lahti," võrdles ta.

"Kui sa teed midagi sellist võistkonnakaaslasele, siis on mul raske ette kujutada, kuidas sa saad edaspidi koondisesse kuuluda."

Prantsusmaa laskesuusakoondis paistis alles hiljuti kehvasti silma, kui Julia Simonile mõisteti pettuse- ja vargusejuhtumite eest kriminaalkaristus.