Arizonas avati unikaalne velodroom

Kui tavaliselt tehakse vabaõhuvelodroomid betoonist kattega, siis Tucsonis otsustati minna teist teed ja valmistada ainulaadne alumiiniumkattega rajatis.

Põhjuse selleks andis Arizona kliima, millega kaasnevad väga kuumad ilmad ja alumiiniumist kate peaks olema sellele vastupidavam.

Velodroom on olümpiamõõtmetes ehk 250 meetrit pikk ja 42-kraadise kaldenurgaga. Selle projekteeris maailmas enam kui 30 velodroomi konstrueerinud Kanada arhitekt Peter Junek.

Erakapitalil põhinev projekt läks maksma viis miljonit USA dollarit ja nõnda sai Arizonast neljas USA osariik, kus asub velodroom: kaks tükki on Californias, üks Colorados ja üks Lõuna-Carolinas.