Rooba klubi sai suure võidu

Veeti Miettinen sai kirja kübaratriki, värava ja tulemusliku sööduga aitas omasid ungarlasest leegionär Vilmos Gallo. Kaks pealeviset teinud eestlane resultatiivsuspunkte ei kogunud, aga tema pluss-miinus reitinguks jäi pluss üks.

20 mängust 33 punkti kogunud KooKoo hoiab Soome kõrgliigas hetkel 16 meeskonna seas kuuendat kohta. Pelicans on 21 punktiga tagantpoolt kolmas. Soome kõrgliigat juhib 41 punktiga Pori Ässät.

Sel nädalal on KooKool pidada veel kaks kohtumist: reedel võõrustatakse Lappeenranta SaiPat ja päev hiljem sõidetakse külla Kiekko-Espoole.