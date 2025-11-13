X!

Uuendus: võrkpalli EM-ile saab jõuda ka Euroopa liiga kaudu

Võrkpalli Eesti koondis
Eesti meeste võrkpallikoondis.
Võrkpalli Eesti koondis

Euroopa võrkpalliliit (CEV) avalikustas uuenenud süsteemi, mille kaudu saab tulevikus Euroopa meistrivõistlustele kvalifitseeruda.

Nimelt on alates uuest aastast võimalik kohta EM-finaalturniirile tagada ka läbi uue süsteemiga Euroopa liiga, vahendab Volley.ee.

2026. aastal on Euroopa liigas osalevatel koondistel võimalik püüda nelja kohta EM-finaalturniiril. Seejuures saavad Euroopa liigas osaleda ainult need koondised, kes ei osale Maailmaliigas.

Osalemise kinnitamise tähtaeg on 1. detsember, misjärel pannakse paika mängude graafikud. Mängitakse kolmeliikmelistes alagruppides ja iga osalev võistkond korraldab ühe kolmepäevase turniiri.

Kokku on iga võistkonna jaoks alagrupifaasis kolm turniiri, misjärel selguvad kuus koondist, kes pääsevad finaalturniirile, kust pääseb lõpuks neli paremat otse EM-ile. Sama süsteemiga on veel neli EM-i kohta mängus ka 2027. aastal.

Jätkuvalt tagavad EM-ile koha tiitlikaitsja ja neli korraldajamaad ning ülejäänud 11 kohad jagatakse edetabelipunktide alusel.

Toimetaja: Siim Boikov

Veesaare hea partii aitas North Carolina kolmanda võiduni

