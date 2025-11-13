X!

Žalgirise hea seeria sai Euroliigas otsa

Korvpall
Korvpalli Euroliiga. Pireuse Olympiakos - Kaunase Žalgiris
Korvpalli Euroliiga. Pireuse Olympiakos - Kaunase Žalgiris Autor/allikas: SCANPIX / EPA
Korvpall

Kaunase Žalgiris kaotas korvpalli Euroliiga kümnenda vooru kohtumises võõrsil Pireuse Olympiakosele 78:95 (14:28, 22:22, 17:24, 25:21) ja nii katkes Leedu klubi võidujada.

Kohe alguses ohjad haaranud Olympiakose edu püsis läbi kohtumise kahekohaline ja Žalgirisel väga võimalust ei tekkinud. Külalised tabasid väljakult viskeid vaid 34,6-protsendiliselt.

Võitjate ridades säras 30 punktiga Troy Dorsey. Nikola Milutinov lisas 16 ja Aleksandar Vezenkov 14 silma. Žalgirisele tõi Sylvain Francisco 15 punkti, Moses Wrighti panus oli 13 punkti ja kümme lauapalli.

Kümne vooru järel on nii Olympiakosel kui ka Žalgirisel seitse võitu ja mõlemad kuuluvad tabeli etteotsa. Sama bilansiga jätkab ka Belgradi Crvena zvezda, kuid liidrina püsib kaheksa võitu teeninud Tel Avivi Hapoel.

Žalgirisel sai aga Kreekas otsa erinevate sarjade peale seitsmemänguliseks jäänud võiduseeria. Viimati kaotas meeskond oktoobri keskel koduliigas Kristian Kullamäe klubile Panevežyse Lietkabelis.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

korvpalliuudised

11:46

Žalgirise hea seeria sai Euroliigas otsa

11:25

Kullamäe klubi eurosarja kaotustejada jätkub

09:21

Hooaja rekordit korranud Jokic jättis Clippersi algviisiku häbisse

12.11

Võidukas Tartu Ülikool viskas Portugalis mängu viimased 15 punkti

12.11

Pokk: naiskonna keemia on väga hea, Sloveeniat ei tasu karta

12.11

Kalev/Cramo teenis Killingu juhendamisel Aserbaidžaani klubi vastu revanši

12.11

Annuk debüüdist: surve oli tugev, rünnakul jätsime õigeid viskeid võtmata

12.11

Asi: me ei võidelnud viimased kuus-seitse minutit absoluutselt

12.11

Naiste korvpallikoondis lagunes Hollandi vastu viimasel veerandajal Uuendatud

12.11

TalTech kostitas Keila KK-d lausa 110 punktiga

12.11

Keila KK-ga liitus Eesti-Läti korvpalliliigaga tuttav tagamängija

12.11

NBA tähtede mäng toimub sel hooajal Euroopale sõbralikumal kellaajal

12.11

Kalev/Cramo palkas soomlasest peatreeneri

12.11

Dallas Mavericks vallandas Doncici vahetustehingu arhitekti

12.11

Thunder jätkas võimsas hoos, Curry tegi karjääri esimese ebasportliku vea

videod

sport.err.ee uudised

12:29

Rauno Parras: parem viis spordikeskust kui üks multifunktsionaalne hall

11:46

Žalgirise hea seeria sai Euroliigas otsa

11:25

Kullamäe klubi eurosarja kaotustejada jätkub

10:59

Euroopa spordiministrid tegid paralümpiakomitee otsuse osas ühisavalduse

10:27

Noore kaitsja kübaratrikk kindlustas New Jersey liidrikohta

09:55

Eesti jalgpallinoored viigistasid EM-valikmängus Portugaliga

09:21

Hooaja rekordit korranud Jokic jättis Clippersi algviisiku häbisse

08:53

TÄNA OTSE | Eesti jalgpallikoondis lõpetab Oslos MM-valiksarja

08:13

Sinner tagas finaalturniiril poolfinaalikoha

12.11

Võidukas Tartu Ülikool viskas Portugalis mängu viimased 15 punkti

12.11

Vassiljev: kui hakkasime vastuvõtuga hävima, läks ka rünnakul raskeks

12.11

Serviti kerkis 22-väravalise võiduga meistriliiga ainuliidriks

12.11

ETV spordisaade, 12. november

12.11

Pokk: naiskonna keemia on väga hea, Sloveeniat ei tasu karta

12.11

Kalev/Cramo teenis Killingu juhendamisel Aserbaidžaani klubi vastu revanši

loetumad

12.11

Naiste korvpallikoondis lagunes Hollandi vastu viimasel veerandajal Uuendatud

12.11

Dallas Mavericks vallandas Doncici vahetustehingu arhitekti

12.11

Kalev/Cramo palkas soomlasest peatreeneri

12.11

Võidukas Tartu Ülikool viskas Portugalis mängu viimased 15 punkti

11.11

Tennise aastalõputurniiril suri kaks pealtvaatajat

12.11

Veesaare hea partii aitas North Carolina kolmanda võiduni

12.11

Kalev/Cramo teenis Killingu juhendamisel Aserbaidžaani klubi vastu revanši

12.11

Norra peab mänguks Eestiga vangerdama, aga Trondheimis ei vastata telefonile

12.11

Thunder jätkas võimsas hoos, Curry tegi karjääri esimese ebasportliku vea

09:21

Hooaja rekordit korranud Jokic jättis Clippersi algviisiku häbisse

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo