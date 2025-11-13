Žalgirise hea seeria sai Euroliigas otsa

Kaunase Žalgiris kaotas korvpalli Euroliiga kümnenda vooru kohtumises võõrsil Pireuse Olympiakosele 78:95 (14:28, 22:22, 17:24, 25:21) ja nii katkes Leedu klubi võidujada.

Kohe alguses ohjad haaranud Olympiakose edu püsis läbi kohtumise kahekohaline ja Žalgirisel väga võimalust ei tekkinud. Külalised tabasid väljakult viskeid vaid 34,6-protsendiliselt.

Võitjate ridades säras 30 punktiga Troy Dorsey. Nikola Milutinov lisas 16 ja Aleksandar Vezenkov 14 silma. Žalgirisele tõi Sylvain Francisco 15 punkti, Moses Wrighti panus oli 13 punkti ja kümme lauapalli.

Kümne vooru järel on nii Olympiakosel kui ka Žalgirisel seitse võitu ja mõlemad kuuluvad tabeli etteotsa. Sama bilansiga jätkab ka Belgradi Crvena zvezda, kuid liidrina püsib kaheksa võitu teeninud Tel Avivi Hapoel.

Žalgirisel sai aga Kreekas otsa erinevate sarjade peale seitsmemänguliseks jäänud võiduseeria. Viimati kaotas meeskond oktoobri keskel koduliigas Kristian Kullamäe klubile Panevežyse Lietkabelis.