Kullamäe klubi eurosarja kaotustejada jätkub

Korvpall
Kristian Kullamäe
Kristian Kullamäe Autor/allikas: Facebook/BC Lietkabelis Panevėžys
Korvpall

Eesti korvpallur Kristian Kullamäe klubi Panevežyse Lietkabelis kaotas EuroCupi sarjas kodus Ankara Türk Telekomile 74:100 (21:27, 21:26, 16:22, 16:25) ja sai tabelisse ühe võidu kõrvale juba kuuenda kaotuse.

Avapoolaja 11 punktiga kaotanud Leedu klubi suutis kolmandal veerandil vahe korraks viiele silmale saada (56:61), kuid siis paisus see taas suuremaks ja püsis viimasel veerandil enam kui paarikümne punkti peal.

22 minutit mänginud Kullamäe viskas kümme punkti (kahesed 2/6, kolmesed 1/4, vabavisked 3/3) ja oli selle näitajaga Lietkabelise paremuselt teine mees. Lisaks haaras ta kuus lauapalli, jagas kaks resultatiivset söötu, tegi ühe vaheltlõike, kaotas kolm korda palli ja tegi neli viga.

Lietkabelise parim oli 20 punktiga ameeriklane Augustine Rubit, võitjate kasuks viskasid 19 punkti nii Dogus Özdemiroglu kui ka Jordan Usher.

Lietkabelis alustas EuroCupi põhiturniiri kodus võiduga teise klubi Istanbuli Besiktase üle, aga on seejärel saanud kuus kaotust järjest. Türk Telekom on võitnud seitsmest mängust viis ja liigub kindlalt sõelmängude suunas.

Pühapäeval, 16. novembril mängib Lietkabelis kohalikus Leedu ligas võõrsil Mihkel Kirvese klubi Jonavaga, misjärel sõidetakse kolmapäevaks, 19. novembriks EuroCupi raames külla Ateena Panioniosele.

Toimetaja: Siim Boikov

