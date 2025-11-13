Kullamäe klubi eurosarja kaotustejada jätkub

Avapoolaja 11 punktiga kaotanud Leedu klubi suutis kolmandal veerandil vahe korraks viiele silmale saada (56:61), kuid siis paisus see taas suuremaks ja püsis viimasel veerandil enam kui paarikümne punkti peal.

22 minutit mänginud Kullamäe viskas kümme punkti (kahesed 2/6, kolmesed 1/4, vabavisked 3/3) ja oli selle näitajaga Lietkabelise paremuselt teine mees. Lisaks haaras ta kuus lauapalli, jagas kaks resultatiivset söötu, tegi ühe vaheltlõike, kaotas kolm korda palli ja tegi neli viga.

Lietkabelise parim oli 20 punktiga ameeriklane Augustine Rubit, võitjate kasuks viskasid 19 punkti nii Dogus Özdemiroglu kui ka Jordan Usher.

Lietkabelis alustas EuroCupi põhiturniiri kodus võiduga teise klubi Istanbuli Besiktase üle, aga on seejärel saanud kuus kaotust järjest. Türk Telekom on võitnud seitsmest mängust viis ja liigub kindlalt sõelmängude suunas.

Pühapäeval, 16. novembril mängib Lietkabelis kohalikus Leedu ligas võõrsil Mihkel Kirvese klubi Jonavaga, misjärel sõidetakse kolmapäevaks, 19. novembriks EuroCupi raames külla Ateena Panioniosele.