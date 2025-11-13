Noore kaitsja kübaratrikk kindlustas New Jersey liidrikohta

Chicagol õnnestus küll kolm korda juhtima asuda, aga New Jerseyl oli alati vastus olemas. Kõige suuremad teened võidus olid kübaratriki sooritanud kaitsemängijal Šimon Nemecil.

21-aastane hokimees viskas teisel kolmandik New Jersey avavärava ja tema tabamus 3.46 enne normaalaja lõppu kindlustas külalistele ka lisaaja.

See aga ei jäänud tema viimaseks säravaks hetkeks, sest 3.28 pärast lisaja algust viskas Nemec ka New Jersey võidutabamuse.

Kokkuvõttes on New Jersey 25 punktiga idakonverentsi liider. Kolme punkti kaugusele jäävad Montreal Canadiens, Boston Bruins ja Carolina Hurricanes. Läänes juhib 27 silmaga Colorado Avalanche.

Tulemused: Tampa Bay - NY Rangers 3:7, Philadelphia - Edmonton 1:2 la, Utah - Buffalo 5:2, Chicago - New Jersey 3:4 la.