Eesti jalgpallinoored viigistasid EM-valikmängus Portugaliga

Kodumeeskonnal õnnestus 38. minutil tänu keskkaitsja Rui Silva tabamusele juhtima asuda, aga 62. minutil viigistas Maksimilian Skvortsov. Resultatiivse söödu andis August Wagner.

"Kui mängid esimese kategooria vastase vastu, siis on selge, et meil ei teki nii palju võimalusi. Kahjuks lasime endale nurgalöögi järel ühe värava lüüa, aga teadsime, et minimaalses kaotusseisus on alati võimalus," lausus peatreener Siim Valtna kolmapäeval Jalgpall.ee vahendusel.

"Meile jäi värava löömiseks vähe ruumi, kuid õnnestusime. Pidasime teise poolaja alguses kriitilise aja vastu, mehed tegid kaitses kõva tööd ja blokeerisid lööke just nii, nagu oleme mängijatele tahtnud. Mängijad olid väga tublid ja viisid plaani ellu nii, nagu soovisime."

"See õnnestumine on puhas meeste töö, kogu krediit läheb mängijatele. Siin ei ole lihtne Portugali vastu mängida. Usun, et tulime turniirile hea tundega, sest oleme sel aastal saanud hulga korralikke laagreid ning oleme jõudnud ideid edasi anda," jätkas ta.

"Me ei tulnud siia niisama mängima, vaid anname endast parima ja vaatame, kui kaugele lõpuks jõuame. Muidugi oleme tänase tulemuse üle uhked, aga järgmises mängus Belgiaga on vastas sama kategooria meeskond ja peame sama kõva tööd edasi tegema. Täna oli garderoobis küll uhke meeleolu, aga šampanjat lahti ei löönud. Turniir läheb edasi!"

Eesti ja Belgia koondised lähevad vastamisi laupäeval, 15. novembril. Belgia koondis alustas turniiri 1:0 võiduga Põhja-Makedoonia üle.