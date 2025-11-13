Hooaja rekordit korranud Jokic jättis Clippersi algviisiku häbisse

Seejuures korjas serblane ühe punkti enam kui kogu Clippersi algviisik kokku. Lisaks tosin lauapalli hankinud Jokic kordas NBA hooaja rekordit. 55 punkti on visanud ka Shai Gilgeous-Alexander, aga seda kahe lisaaja abiga.

Jokic viskas juba esimesel veerandil 25 punkti ja kolmanda veerandi lõpuks oli tal 52 silma koos. Suurema osa neljandast perioodist istub serblane pingil ja lisas vaid ühe kolmese. Kokku läkitas ta platsilt teele 23 viset, millest tabas 18.

Hea viskeõhtu oli ka Golden State Warriorsi staaril Stephen Curryl, kes korjas 46 punkti ja aitas meeskonna võõrsil 125:120 (14:28, 35:28, 43:28, 33:36) võidule San Antonio Spursi üle. Kaotajate noor täht Victor Wembanyama panustas kolmikduubliga: 31 punkti, 15 lauapalli ja kümme tulemuslikku söötu.

Hooaega koduväljakul seitsme võiduga alustanud New York Knicks sai kolmapäeval esimese kaotuse. Orlando Magic oli parem 124:107 (30:23, 32:19, 29:31, 33:34). Franz Wagner viskas võitjate kasuks 28 punkti, Jalen Brunson tõi kodumeeskonnale 31 silma.

Tulemused: Charlotte - Milwaukee 111:110, Detroit - Chicago 124:113, New York - Orlando 107:124, Boston - Memphis 131:95, Miami - Cleveland 116:130, Houston - Washington 135:112, New Orleans - Portland 117:125, San Antonio - Golden State 120:125, Dallas - Phoenix 114:123, Oklahoma City - LA Lakers 121:92, Sacramento - Atlanta 100:133, LA Clippers - Denver 116:130.