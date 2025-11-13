X!

Sinner tagas finaalturniiril poolfinaalikoha

Tennis
Jannik Sinner
Jannik Sinner Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Tennis

Tennise meeste maailma teine reket Jannik Sinner alistas ATP aastalõputurniiril sakslase Alexander Zverevi (ATP 3.) 6:4, 6:3 ja kindlustas alagrupi võidu.

Sinneril õnnestus mõlemas setis korra Zverevi palling murda. Kui itaallane realiseeris neljast murdepallist kaks, siis sakslane jättis kasutamata kõik seitse tekkinud murdevõimalust. Sinner tegi 28 äralööki Zverevi 17 vastu.

Teises B-alagrupi teise vooru kohtumises oli Felix Auger Aliassime (ATP 8.) parem Ben Sheltonist (ATP 5.) 4:6, 7:6 (9:7), 7:5 ja säilitas samuti edasipääsuvõimaluse.

Kahe vooru järel on Sinneril kaks võitu ja ees ootamas kohtumine seni nulli peal oleva Sheltoniga. Teise poolfinalisti selgitavad Zverev ja Auger-Aliassime.

Neljapäeval tõmmatakse joon alla A-alagrupile, kus mängivad Taylor Fritz - Alex De Minaur ja Carlos Alcaraz - Lorenzo Musetti. Hetkel on Alcarazil kaks võitu, võidu ja kaotusega jätkavad Fritz ja Musetti.

Toimetaja: Siim Boikov

