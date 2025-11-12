X!

Serviti kerkis 22-väravalise võiduga meistriliiga ainuliidriks

Käsipall
Põlva Serviti mängijad
Põlva Serviti mängijad Autor/allikas: Laura Plakso/Põlva Serviti
Käsipall

Kolmapäeval toimus Eesti meeste käsipallimeistrivõistlustel kaks kohtumist. Viljandi HC oli HC Viimsi/Alexelast üle 32:29 ning tabeli ainuliidriks kerkinud Põlva Serviti alistas Mesikäpa hallis HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi 45:23.

Võrdselt alanud kohtumises suutsid kodupubliku ees mänginud viljandlased vastaste tehnilised vead perioodi keskpaigaks kiirrünnakutega ära karistada ning Ott Variku värava järel 10:6 eduseisu haarata. Juhtohjasid aga kaua ei nauditud ning vaid kolm minutit hiljem olid tablool taas viiginumbrid 10:10. Mõlemad meeskonnad tegid poolaja teises osas palju lihtvigu. Hendrik Koks viskas kümme väravat ja perioodi lõppskooriks jäi 14:13 Viljandi HC kasuks.

Kuigi Viljandi haaras teise poolaja esimestel minutitel korraks ka kolmeväravalise edu, siis 38. minutiks olid Alexela mehed selle taas ära nullinud. Perioodi keskpaigas sisse vahetatud viljandlaste väravavaht Peeter Parik tegi mõned õigeaegsed tõrjed. Kodumeeskond sai sellest indu ja 48. minutil viis Serhii Dubovyk nad 25:21 ette. Võõrustajad suutsid edu hoida ning 32:29 võidu võtta.

Viljandi suureks võidu võtmeks olid nende resultatiivseima mehe, Hendrik Koksi, 15 väravat. Ott Varik lisas neli ja Serhii Dubovyk ning Sten Maasalu 3. HC Viimsi poolelt sai Otto Karl Kont kirja kaheksa ja Georg Gustav Kont ning Ian Molotov kuus tabamust.

"Vähemalt suutsime üle pika aja ühe tasavägise kohtumise mängida. Olime veidikene agressiivsemad, kuid lõpuks jätsime siiski tähtsatel hetkedel mõned visked realiseerimata," võttis kohtumise kokku Georg Gustav Kont.

"Suurim eesmärk sai täidetud - saime kaks punkti tabelisse," jätkas Hendrik Koks. "Mängupildiga siiski päris rahul olla ei saa, me ei ole oma asju täielikult üles leidnud. Ajame oma joonist taga, usun, et me ei ole veel oma potentsiaali realiseerinud."

Põlva meeskond, kellel seisab nädalavahetusel ees eurosarja kohtumine, näitas kodupubliku ees favoriidile kohaselt, et tähtsa mängu eel on vorm hea. Viiendal minutil oli seisuks veel 3:3, kuid siis panid võõrustajad teise käigu sisse ning järgmiseks seisuks oli juba kümme minutit hiljem Jürgen Rooba tabamuse järel 9:3. Poolajaks juhiti Eston Varuski 13 tõrjest innustatuna 19:9.

Teisel perioodil Serviti vaid suurendas oma eduseisu. 40. minutil juhiti juba 30:13 ja kümme minutit hiljem 38:19. Lõppseisuks jäi 45:23. Põlva Serviti resultatiivseimad olid täna Jürgen Rooba seitsme, Karlis Kalk kuue ning Arturs Meiksans ja Stanislav Kholodiuk viie väravaga. HC Kehra eest sai Martin Lepik kirja viis ning Rasmus Eensaar ning Martin Kikkas neli tabamust.

Neljapäeval lõpetavad meistriliiga seitsmenda vooru Mistra ja SK Tapa/Team Kaitsevägi. HC Viimsi ja Kehra jaoks jätkuvad mängud järgmisel nädalal karikavõistlustega, kus järgmisena minnakse vastamisi vastavalt SK Tapa ja Mistraga. Põlva Servitit ootab pühapäeval ees eurosarja kolmanda ringi avakohtumine, kus kohtutakse Soome klubiga BK-46.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

käsipalliuudised

12.11

Serviti kerkis 22-väravalise võiduga meistriliiga ainuliidriks

11.11

Mistra võitis ühepoolse karikafinaali

10.11

Käsipallikoondis koguneb esmakordselt uue peatreeneri käe all

10.11

Viljandi treener kaotusest Põlvale: ma ei saa mängijaid enam aidata

09.11

Mistra sai ühest Läti tiimist jagu, kohe ootab ees järgmine

07.11

Viljandi nägi Tapal vaeva, aga lahkus võiduga

05.11

Mistra ja Kehra pidasid põnevuslahingu, Serviti võttis kindla võidu

02.11

Eesti käsipallikoondis võttis Soomelt revanši

01.11

Käsipallikoondis kaotas kontrollmängus Soomele: protsess on veel pooleli

01.11

Käsipalli noortekoondis minetas lootuse EM-finaalturniirile jõuda

31.10

Jaapanisse siirdunud Morgenson: mänguaega on jagunud piisavalt

30.10

Käsipallinoored jahivad EM-i piletit: peame suutma end kahe parima hulka mängida

29.10

Priskus klubist ja koondisest: olen end leidnud ja puuri lukku pannud

27.10

Meeste käsipallikoondis koguneb esmakordselt uue peatreeneri käe all

24.10

Noorte käsipallikoondis valmistub Käärikul EM-valikturniiriks

multimeedia

sport.err.ee uudised

12.11

Võidukas Tartu Ülikool viskas Portugalis mängu viimased 15 punkti

12.11

Vassiljev: kui hakkasime vastuvõtuga hävima, läks ka rünnakul raskeks

12.11

Serviti kerkis 22-väravalise võiduga meistriliiga ainuliidriks

12.11

ETV spordisaade, 12. november

12.11

Pokk: naiskonna keemia on väga hea, Sloveeniat ei tasu karta

12.11

Kalev/Cramo teenis Killingu juhendamisel Aserbaidžaani klubi vastu revanši

12.11

Tartu sai eurosarja avamängus kodusaalis Pärnust jagu

12.11

Annuk debüüdist: surve oli tugev, rünnakul jätsime õigeid viskeid võtmata

12.11

Asi: me ei võidelnud viimased kuus-seitse minutit absoluutselt

12.11

Naiste korvpallikoondis lagunes Hollandi vastu viimasel veerandajal Uuendatud

12.11

TalTech kostitas Keila KK-d lausa 110 punktiga

12.11

Üle 20 minuti kümnekesi mänginud noortekoondis alistas Ungari

12.11

Korralik serv aitas Austraalia lahtiste piletit jahtiva Glinka võiduni

12.11

Keila KK-ga liitus Eesti-Läti korvpalliliigaga tuttav tagamängija

12.11

Talialade liit ei taha krossijooksu ega cyclo-crossi taliolümpial näha

loetumad

12.11

Naiste korvpallikoondis lagunes Hollandi vastu viimasel veerandajal Uuendatud

11.11

Tennise aastalõputurniiril suri kaks pealtvaatajat

12.11

Dallas Mavericks vallandas Doncici vahetustehingu arhitekti

11.11

Raieste klubi sai eurosarja duellis jagu Jõesaare meeskonnast

12.11

Veesaare hea partii aitas North Carolina kolmanda võiduni

12.11

Kalev/Cramo palkas soomlasest peatreeneri

11.11

100 meetri jooksu MM-hõbe sai pika võistluskeelu

12.11

Norra peab mänguks Eestiga vangerdama, aga Trondheimis ei vastata telefonile

11.11

Kahevõistluse MK-sarja üldvõitja hooaja algus jääb vahele

11.11

Keila Coolbet ei suutnud šokeeriva alguse järel kohtumist päästa

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo