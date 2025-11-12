Serviti kerkis 22-väravalise võiduga meistriliiga ainuliidriks

Kolmapäeval toimus Eesti meeste käsipallimeistrivõistlustel kaks kohtumist. Viljandi HC oli HC Viimsi/Alexelast üle 32:29 ning tabeli ainuliidriks kerkinud Põlva Serviti alistas Mesikäpa hallis HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi 45:23.

Võrdselt alanud kohtumises suutsid kodupubliku ees mänginud viljandlased vastaste tehnilised vead perioodi keskpaigaks kiirrünnakutega ära karistada ning Ott Variku värava järel 10:6 eduseisu haarata. Juhtohjasid aga kaua ei nauditud ning vaid kolm minutit hiljem olid tablool taas viiginumbrid 10:10. Mõlemad meeskonnad tegid poolaja teises osas palju lihtvigu. Hendrik Koks viskas kümme väravat ja perioodi lõppskooriks jäi 14:13 Viljandi HC kasuks.

Kuigi Viljandi haaras teise poolaja esimestel minutitel korraks ka kolmeväravalise edu, siis 38. minutiks olid Alexela mehed selle taas ära nullinud. Perioodi keskpaigas sisse vahetatud viljandlaste väravavaht Peeter Parik tegi mõned õigeaegsed tõrjed. Kodumeeskond sai sellest indu ja 48. minutil viis Serhii Dubovyk nad 25:21 ette. Võõrustajad suutsid edu hoida ning 32:29 võidu võtta.

Viljandi suureks võidu võtmeks olid nende resultatiivseima mehe, Hendrik Koksi, 15 väravat. Ott Varik lisas neli ja Serhii Dubovyk ning Sten Maasalu 3. HC Viimsi poolelt sai Otto Karl Kont kirja kaheksa ja Georg Gustav Kont ning Ian Molotov kuus tabamust.

"Vähemalt suutsime üle pika aja ühe tasavägise kohtumise mängida. Olime veidikene agressiivsemad, kuid lõpuks jätsime siiski tähtsatel hetkedel mõned visked realiseerimata," võttis kohtumise kokku Georg Gustav Kont.

"Suurim eesmärk sai täidetud - saime kaks punkti tabelisse," jätkas Hendrik Koks. "Mängupildiga siiski päris rahul olla ei saa, me ei ole oma asju täielikult üles leidnud. Ajame oma joonist taga, usun, et me ei ole veel oma potentsiaali realiseerinud."

Põlva meeskond, kellel seisab nädalavahetusel ees eurosarja kohtumine, näitas kodupubliku ees favoriidile kohaselt, et tähtsa mängu eel on vorm hea. Viiendal minutil oli seisuks veel 3:3, kuid siis panid võõrustajad teise käigu sisse ning järgmiseks seisuks oli juba kümme minutit hiljem Jürgen Rooba tabamuse järel 9:3. Poolajaks juhiti Eston Varuski 13 tõrjest innustatuna 19:9.

Teisel perioodil Serviti vaid suurendas oma eduseisu. 40. minutil juhiti juba 30:13 ja kümme minutit hiljem 38:19. Lõppseisuks jäi 45:23. Põlva Serviti resultatiivseimad olid täna Jürgen Rooba seitsme, Karlis Kalk kuue ning Arturs Meiksans ja Stanislav Kholodiuk viie väravaga. HC Kehra eest sai Martin Lepik kirja viis ning Rasmus Eensaar ning Martin Kikkas neli tabamust.

Neljapäeval lõpetavad meistriliiga seitsmenda vooru Mistra ja SK Tapa/Team Kaitsevägi. HC Viimsi ja Kehra jaoks jätkuvad mängud järgmisel nädalal karikavõistlustega, kus järgmisena minnakse vastamisi vastavalt SK Tapa ja Mistraga. Põlva Servitit ootab pühapäeval ees eurosarja kolmanda ringi avakohtumine, kus kohtutakse Soome klubiga BK-46.