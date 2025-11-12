TalTech kostitas Keila KK-d lausa 110 punktiga

Korvpalli Eesti-Läti liigas toimus kolmapäeval Eesti klubide osalusel üks mäng, kui TalTech/Alexela oli kodusaalis Keila KK-st üle 110:81.

TalTech võitis ligi pooletuhandepealise publiku ees juba avaveerandi 16 punktiga ja kuigi Keila suutis vaheajaks kaotusseisu vähendada, lubasid nad võõrustajatel teisel poolajal kokku visata 59 punkti.

Lauavõitluse 49:29 võitnud TalTechi resultatiivseim oli 22 punkti visanud ja kaheksa lauapalli võtnud Oliver Metsalu, pingilt alustanud Martins Meiers lisas 16 ja Ran Andre Pehka 15 punkti. Pea kogu kohtumise väljakul veetnud Tormi Niits viskas Keila kasuks 27 punkti ja võttis seitse lauapalli, Quion Burnsi arvele jäi 18 punkti, 10 lauapalli ja lausa seitse blokki.

TalTechil on tabelis nii neli võitu kui neli kaotust, Keila KK on oma kaheksast mängust suutnud võita ühe.