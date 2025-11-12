X!

Üle 20 minuti kümnekesi mänginud noortekoondis alistas Ungari

Jalgpall
Eesti U-17 jalgpallikoondis enne mängu Ungari vastu
Eesti U-17 jalgpallikoondis enne mängu Ungari vastu Autor/allikas: EJL
Jalgpall

Järgmisel aastal Tallinnas ja Rakveres toimuvaks EM-finaalturniiriks valmistuv Eesti noormeeste U-17 jalgpallikoondis võitis 1:0 Ungari eakaaslasi. Eesti võiduvärava lõi Uku Korjus.

Esimesed teravused lõi Eesti ungarlaste värava all, kui mängitud oli kümmekond minutit. 11. minutil säras Ungari väravaht, kui tõrjus nurgalöögi järel Ronald Sammuli terava löögi. Eesti jõudis sihile 24. minutil, kui Aston Visse andis paremalt äärelt täpse söödu värava ette avanenud Uku Korjusele, kes omakorda palli kindlalt võrku saatis.

Teisel poolajal muutus eestlaste olukord keeruliseks, sest 67. minutil teenis Samuel Kirsipuu punase kaardi. Kuigi Ungari surve tugevnes, võitlesid sinisärgid edukalt lõpuni ning hoidsid oma värava puhtana.

Eesti ja Ungari kohtuvad Budapestis uuesti 14. novembril kell 14.30.

Noormeeste U-17 koondise koosseis novembrikuu laagriks:

Väravavahid
Sander Karlsson (10.11.2009) – Hammarby TFF (SWE)
Harly Ollin (23.09.2009) – Harju JK Laagri

Kaitsjad
Andreas Põder (26.02.2009) – Tallinna FC Flora
Samuel Kirsipuu (10.08.2009) – Viimsi JK
Kert Tomingas (15.01.2009) – FC Nõmme United
Gustav Georg Herman (07.01.2009) – Viimsi JK
Carl Koit (14.11.2009) – Norsborg FC (SWE)
Jan Hamburg (28.07.2009) – Tallinna FCI Levadia
Ronald Sammul (23.03.2009) – Tallinna FC Flora

Poolkaitsjad
Jaron Silm (10.03.2009) – Tallinna FC Flora
Markus Kaalma (31.03.2010) – Viimsi JK
Robert Mihhalevski (10.01.2009) – FA Tartu Kalev
Matvei Guljajev (30.04.2010) – Tallinna FCI Levadia
Karel Isok (01.06.2009) – Tallinna FC Flora
Ricardo Kranberg (01.01.2010) – FC Nõmme United
Karl-Tristan Lorenz (02.06.2009) – Tallinna FC Flora

Ründajad
Aston Visse (14.02.2009) – FC Kuressaare
Artjom Timakov (01.01.2010) – Tallinna FCI Levadia
Uku Korjus (14.02.2010) – Tallinna FC Flora
Roven Juhanson (25.01.2009) – FA Tartu Kalev

Peatreener: Marko Pärnpuu

Toimetaja: Anders Nõmm

