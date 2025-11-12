Üle 20 minuti kümnekesi mänginud noortekoondis alistas Ungari

Esimesed teravused lõi Eesti ungarlaste värava all, kui mängitud oli kümmekond minutit. 11. minutil säras Ungari väravaht, kui tõrjus nurgalöögi järel Ronald Sammuli terava löögi. Eesti jõudis sihile 24. minutil, kui Aston Visse andis paremalt äärelt täpse söödu värava ette avanenud Uku Korjusele, kes omakorda palli kindlalt võrku saatis.

Teisel poolajal muutus eestlaste olukord keeruliseks, sest 67. minutil teenis Samuel Kirsipuu punase kaardi. Kuigi Ungari surve tugevnes, võitlesid sinisärgid edukalt lõpuni ning hoidsid oma värava puhtana.

Eesti ja Ungari kohtuvad Budapestis uuesti 14. novembril kell 14.30.

Noormeeste U-17 koondise koosseis novembrikuu laagriks:

Väravavahid

Sander Karlsson (10.11.2009) – Hammarby TFF (SWE)

Harly Ollin (23.09.2009) – Harju JK Laagri

Kaitsjad

Andreas Põder (26.02.2009) – Tallinna FC Flora

Samuel Kirsipuu (10.08.2009) – Viimsi JK

Kert Tomingas (15.01.2009) – FC Nõmme United

Gustav Georg Herman (07.01.2009) – Viimsi JK

Carl Koit (14.11.2009) – Norsborg FC (SWE)

Jan Hamburg (28.07.2009) – Tallinna FCI Levadia

Ronald Sammul (23.03.2009) – Tallinna FC Flora

Poolkaitsjad

Jaron Silm (10.03.2009) – Tallinna FC Flora

Markus Kaalma (31.03.2010) – Viimsi JK

Robert Mihhalevski (10.01.2009) – FA Tartu Kalev

Matvei Guljajev (30.04.2010) – Tallinna FCI Levadia

Karel Isok (01.06.2009) – Tallinna FC Flora

Ricardo Kranberg (01.01.2010) – FC Nõmme United

Karl-Tristan Lorenz (02.06.2009) – Tallinna FC Flora

Ründajad

Aston Visse (14.02.2009) – FC Kuressaare

Artjom Timakov (01.01.2010) – Tallinna FCI Levadia

Uku Korjus (14.02.2010) – Tallinna FC Flora

Roven Juhanson (25.01.2009) – FA Tartu Kalev

Peatreener: Marko Pärnpuu