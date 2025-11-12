Keila KK-ga liitus Eesti-Läti korvpalliliigaga tuttav tagamängija

Eesti-Läti korvpalliliigas hooajal 2019/20 Pärnu Sadama särki kandnud Paige mängis eelmisel hooajal Belgia-Hollandi kõrgliigas QSTA United meeskonnas, kus tema arvele jäi mängus keskmiselt 14,6 punkti, 3,9 lauapalli, 3,9 resultatiivset söötu ning 1,9 vaheltlõiget.

Meeskonna peatreener Andres Sõbra sõnul toob Paige meeskonda vajalikku stabiilsust ja kogemust. "Tegemist on hea viskava tagamängijaga. Ta on oma karjääri jooksul mänginud mitmetes erinevates liigades, sealhulgas ka Eesti-Läti liigas Pärnu ridades ning toob selle poolest kindlasti meeskonda stabiilsust ja vajalikku kogemust juurde," kommenteeris Sõber.

"Mul on hea meel, et saan oma karjääri jätkata endale juba tuttavas liigas ning oma oskusi siin taas näidata," ütles Paige. "Meeskond on minu jaoks küll uus, kuid usun, et suudame tiimina järjepidevalt terve hooaja jooksul areneda ning tõestada oma kohta liigas."

Osapoolte kokkuleppel on tänaseks meeskonnast lahkunud USA päritolu ääremängija Brody Fox.