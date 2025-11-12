Tallinna linn valib aasta sportlasi

Kõik spordisõbrad saavad kuni 23. novembrini anda oma hääle Tallinna aasta sportlaste valimisel.

Parimate valimisel on varasemast suurem roll rahvahääletusel, mille osakaal moodustab valikuprotsessist kolmandiku. Samasuguse kaaluga on Eesti Spordiajakirjanike Seltsi juhatuse ja Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti hindamiskomisjoni hääled. Rahvahääletusel saavad osaleda ka inimesed, kes elavad väljaspool Tallinna. Oma hääle saab anda SIIN.

Lisaks traditsioonilistele kategooriatele ehk aasta naissportlane, aasta meessportlane, aasta parasportlane, aasta sportmängude võistkond ning aasta noorsportlane selgub tänavu ka aasta võistkondliku pallimänguala sportlane.

"Pallimängualade sportlased individuaalsetes valikutes püünele ei pääse, kuna neil pole tiitlivõistluste medaleid. Samas on nad väga paljude noorsportlaste otsesed eeskujud ja iidolid. Eelkõige on see kategooria mõeldud sportlastele, kes mängivad kõrge tasemega välisliigades, mis tähendab, et nad on tipptasemel tegijad," selgitas Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti spordiosakonna juhataja Ivar Jurtšenko.

Lisaks tunnustusele teenivad parimad sportlased ja nende treenerid Tallinna linnalt rahalise preemia. Aasta sportlasi premeeritakse 5000 ja nende treenereid 2500 euroga. Aasta võistkonda autasustatakse 20 000 ja nende treenereid 3000 euroga.

Aasta võistkondliku pallimänguala sportlane saab oma treenerile ette nähtud preemiat ise suunata ehk soovi korral on tal võimalik tunnustada kedagi oma esimeste juhendajate seast.

Eelmisel aastal valiti Tallinna aasta meesportlaseks kergejõustiklane Johannes Erm, aasta nais- ja noorsportlaseks ujuja Eneli Jefimova, aasta parasportlaseks ujuja Matz Topkin ning aasta võistkonnaks BC Kalev/Cramo korvpallimeeskond.

Tallinna aasta sportlased 2025 kuulutatakse välja 3. detsembril Kultuurikatlas toimuval auhinnagalal.

Tallinna aasta sportlased 2025 nominendid:

Aasta meessportlane: Johannes Erm (kergejõustik), Mart Seim (tõstmine), Harri Lill (kurling), Stefan Arand (veemoto), Klen Kristofer Kaljulaid (judo), Denis Grabe (piljard).

Aasta naissportlane: Mai Narva (male), Katrina Lehis (epeevehklemine), Irina Embrich (epeevehklemine), Astrid Johanna Grents (taipoks), Niina Petrõkina (iluuisutamine), Eneli Jefimova (ujumine).

Aasta noorsportlane: Niina Petrõkina (iluuisutamine), Eneli Jefimova (ujumine), Richard Karelson (kreeka-rooma maadlus), Allika Inkeri Moser (kergejõustik), Simona Revjagin (freestyle-suusatamine), Laura Anga (lumelauasõit), Anna Altrov (purjetamine), Roman Orlov (aerutamine).

Aasta parasportlane: Kätlin Riidebach (ratastoolikurling), Matz Topkin (paraujumine), Robin Liksor (paraujumine), Susannah Kaul (paraujumine), Keira Rattur (DS ujumine).

Aasta võistkondliku pallimänguala sportlane: Marx Aru (võrkpall), Mathias Tass (korvpall), Sander Lepik (rannajalgpall), Dener Jaanimaa (käsipall), Mattias Käit (korvpall), Vlada Kubassova (jalgpall).

Aasta sportmängude võistkond: BC Kalev/Cramo (korvpall), FC Flora naiskond (jalgpall), FC Flora meeskond (jalgpall), HC Panter (jäähoki), SK Augur Enemat/Coolbet (rannajalgpall).