X!

Tallinna linn valib aasta sportlasi

Varia
Johannes Erm.
Johannes Erm. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Varia

Kõik spordisõbrad saavad kuni 23. novembrini anda oma hääle Tallinna aasta sportlaste valimisel.

Parimate valimisel on varasemast suurem roll rahvahääletusel, mille osakaal moodustab valikuprotsessist kolmandiku. Samasuguse kaaluga on Eesti Spordiajakirjanike Seltsi juhatuse ja Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti hindamiskomisjoni hääled. Rahvahääletusel saavad osaleda ka inimesed, kes elavad väljaspool Tallinna. Oma hääle saab anda SIIN.

Lisaks traditsioonilistele kategooriatele ehk aasta naissportlane, aasta meessportlane, aasta parasportlane, aasta sportmängude võistkond ning aasta noorsportlane selgub tänavu ka aasta võistkondliku pallimänguala sportlane.

"Pallimängualade sportlased individuaalsetes valikutes püünele ei pääse, kuna neil pole tiitlivõistluste medaleid. Samas on nad väga paljude noorsportlaste otsesed eeskujud ja iidolid. Eelkõige on see kategooria mõeldud sportlastele, kes mängivad kõrge tasemega välisliigades, mis tähendab, et nad on tipptasemel tegijad," selgitas Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti spordiosakonna juhataja Ivar Jurtšenko.

Lisaks tunnustusele teenivad parimad sportlased ja nende treenerid Tallinna linnalt rahalise preemia. Aasta sportlasi premeeritakse 5000 ja nende treenereid 2500 euroga. Aasta võistkonda autasustatakse 20 000 ja nende treenereid 3000 euroga.

Aasta võistkondliku pallimänguala sportlane saab oma treenerile ette nähtud preemiat ise suunata ehk soovi korral on tal võimalik tunnustada kedagi oma esimeste juhendajate seast.

Eelmisel aastal valiti Tallinna aasta meesportlaseks kergejõustiklane Johannes Erm, aasta nais- ja noorsportlaseks ujuja Eneli Jefimova, aasta parasportlaseks ujuja Matz Topkin ning aasta võistkonnaks BC Kalev/Cramo korvpallimeeskond.

Tallinna aasta sportlased 2025 kuulutatakse välja 3. detsembril Kultuurikatlas toimuval auhinnagalal.

Tallinna aasta sportlased 2025 nominendid:

Aasta meessportlane: Johannes Erm (kergejõustik), Mart Seim (tõstmine), Harri Lill (kurling), Stefan Arand (veemoto), Klen Kristofer Kaljulaid (judo), Denis Grabe (piljard).

Aasta naissportlane: Mai Narva (male), Katrina Lehis (epeevehklemine), Irina Embrich (epeevehklemine), Astrid Johanna Grents (taipoks), Niina Petrõkina (iluuisutamine), Eneli Jefimova (ujumine).

Aasta noorsportlane: Niina Petrõkina (iluuisutamine), Eneli Jefimova (ujumine), Richard Karelson (kreeka-rooma maadlus), Allika Inkeri Moser (kergejõustik), Simona Revjagin (freestyle-suusatamine), Laura Anga (lumelauasõit), Anna Altrov (purjetamine), Roman Orlov (aerutamine).

Aasta parasportlane: Kätlin Riidebach (ratastoolikurling), Matz Topkin (paraujumine), Robin Liksor (paraujumine), Susannah Kaul (paraujumine), Keira Rattur (DS ujumine).

Aasta võistkondliku pallimänguala sportlane: Marx Aru (võrkpall), Mathias Tass (korvpall), Sander Lepik (rannajalgpall), Dener Jaanimaa (käsipall), Mattias Käit  (korvpall), Vlada Kubassova (jalgpall).

Aasta sportmängude võistkond: BC Kalev/Cramo (korvpall), FC Flora naiskond (jalgpall), FC Flora meeskond (jalgpall), HC Panter (jäähoki), SK Augur Enemat/Coolbet (rannajalgpall).

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

viimased uudised

18:41

VAATA OTSE | Eesti korvpallinaiskond alustab EM-valikturniiri Uuendatud

18:22

Talialade liit ei taha krossijooksu ega cyclo-crossi taliolümpial näha

17:42

Lajal kaotas sakslasele jälle kahes setis

17:10

NBA tähtede mäng toimub sel hooajal Euroopale sõbralikumal kellaajal

16:23

Norra peab mänguks Eestiga vangerdama, aga Trondheimis ei vastata telefonile

15:39

Tallinna linn valib aasta sportlasi

14:41

Kalev/Cramo palkas soomlasest peatreeneri

14:34

Endine Brasiilia koondislane on südameprobleemide tõttu haiglaravil

13:51

Dallas Mavericks vallandas Doncici vahetustehingu arhitekti

13:10

Kiiruisutajad Liiv ja Valge alustavad olümpiakohtade püüdmist

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

03.11

Nurme: mitmete ürituste korraldajad ei ootagi enam aafriklasi starti

03.11

Tarm dopingust: võib-olla keskmine Aafrika jooksja ei ole nii teadlik kui eurooplane

03.11

"Spordipühapäev": mida tasub kolm kuud enne Milano taliolümpiat esile tuua?

03.11

Kallaste skandaalist NBA ümber: kõik need mehed võiksid peeglisse vaadata

31.10

Lill ja Kaldvee olümpiahooajal jalgratast ei leiuta: liigume tõusvas joones

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

11.11

Tennise aastalõputurniiril suri kaks pealtvaatajat

11.11

100 meetri jooksu MM-hõbe sai pika võistluskeelu

11.11

Raieste klubi sai eurosarja duellis jagu Jõesaare meeskonnast

13:51

Dallas Mavericks vallandas Doncici vahetustehingu arhitekti

10:48

Veesaare hea partii aitas North Carolina kolmanda võiduni

11.11

Hollandi tippmitmevõistleja tõmbab karjäärile joone alla

11.11

Kahevõistluse MK-sarja üldvõitja hooaja algus jääb vahele

14:41

Kalev/Cramo palkas soomlasest peatreeneri

11.11

Norra jalgpalli ootavad viimase veerandsajandi tähtsaimad mängud

11.11

Keila Coolbet ei suutnud šokeeriva alguse järel kohtumist päästa

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo