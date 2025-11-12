Endine Brasiilia koondislane on südameprobleemide tõttu haiglaravil

Brasiilia väljaande Globo teatel tekkisid 34-aastasel Oscaril südame rütmihäired hooajaeelse koormustesti käigus. Väidetavalt ta kukkus kokku ja oli kaks minutit teadvuseta.

Jalgpalluri koduklubi Sao Paulo sõnul osutati Oscarile kohapeal arstiabi ning ta viidi hiljem Albert Einsteini nimelisse haiglasse. Tema seisund on stabiilne, kuid ta jääb arstide järelevalve alla kuni selgub terviserikke täpne põhjus.

Globo väitis veel, et Oscar kaalub nüüd karjääri lõpetamist.

Londoni Chelsea särgis kahel korral Inglismaa meistriks tulnud Oscar veetis suure osa oma karjäärist Hiinas Shanghai Porti ridades. Hiinas mängides oli ta üks enimteenivamaid jalgpallureid maailmas ning kaheksa aasta jooksul lõi ta seal 248 mänguga 77 väravat ja tuli kolmekordseks Hiina meistriks.

Eelmise aasta lõpus otsustas Oscar taasliituda kunagise koduklubi Sao Pauloga, et olla oma perele lähemal.