Thunder jätkas võimsas hoos, Curry tegi karjääri esimese ebasportliku vea

Korvpalliliigas NBA teenis kolmanda võidu järjest valitsev meister ja läänekonverentsi liider Oklahoma City Thunder, kes alistas kodusaalis Golden State Warriorsi 126:102 (34:25, 29:19, 44:28, 19:30).

Thunder haaras ohjad kohe mängu alguses ning suundus poolajapausile 19-punktilises eduseisus. Teisel poolajal kasvas edumaa vahepeal isegi 35 punktile.

Shai Gilgeous-Alexander kogus võitjate parimana 28 punkti ja andis 11 resultatiivset söötu. Veatu viskepäev oli Chet Holmgrenil, kes tabas kõik üheksa väljakult teele saadetud viset ja mõlemad vabavisked, lõpetades 23 punktiga.

Eelmised kolm mängu haiguse tõttu vahele jätnud Stephen Curry oli silmnähtavalt roostes.

Warriorsi tähtmängija tabas viiest kolmepunktiviskest vaid ühe ning oli avapoolajal hädas vigadega. Ta sooritas esimesel veerandajal oma karjääri esimese ebasportliku vea, kui tema välja sirutatud jala peale kukkus pealeviset sooritanud vastane. Kolmanda veerandi alguses sai Curry oma viienda vea, misjärel veetis ülejäänud teise poolaja pingil.

Curry arvele jäi lõpuks 11 punkti. Kaotajate edukaim oli 13 punkti toonud Jonathan Kuminga.

Thunder on praeguseks teeninud 11 võitu ja tundnud kaotusekibedust vaid korra, kui eelmisel nädalal jäädi võõrsil alla Portland Trail Blazersile. Warriors sai kuue võidu kõrvale kuuenda kaotuse.

Teised tulemused:

Brooklyn Nets - Toronto Raptors 109:119

New York Knicks - Memphis Grizzlies 133:120

Philadelphia 76ers - Boston Celtics 102:100

Utah Jazz - Indiana Pacers 152:128

Sacramento Kings - Denver Nuggets 108:122