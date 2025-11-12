X!

Veesaare hea partii aitas North Carolina kolmanda võiduni

Eesti korvpallurid Henri Veesaar, Kerr Kriisa ja Stefan Vaaks olid ookeanitaguses ülikooliliigas NCAA võidukad.

18. asetusega North Carolina alistas Veesaare ilusa partii toel kodusaalis Radfordi 89:74 (44:31, 45:43). Tegu oli kolmanda järjestikuse võiduga.

Head visketäpsust näidanud eestlane viskas 18 punkti (kahesed 4/6, kolmesed 1/1, vabavisked 7/11), võttis seitse lauapalli ja sai kirja ka ühe kulbi. Veesaarest rohkem skooris North Carolina särgis üksnes montenegrolane Luka Bogavac, kes kogus 19 punkti.

Kerr Kriisa ja Cincinnati said kodus jagu Daytonist 74:62 (33:26, 41:36). Kriisa võttis kõik visked kolmepunktijoone tagant, tabades seitsmest kaugviskest kolm. Tema arvele kogunes veel kaheksa resultatiivset söötu ja kolm lauapalli, aga patustas viie pallikaotusega. Cincinnati on sarnaselt North Carolinale võitnud kõik kolm seni mängitud kohtumist.

Providence kirjutas ühe kaotuse kõrvale teise võidu, kui mängis kodusaalis Pennsylvania üle 106:81 (48:36, 58:45). Stevan Vaaks sekkus taas pingilt ning lõpetas mängu 14 punkti (kahesed 2/6, kolmesed 2/6, vabavisked 4/4), viie tulemusliku söödu, kolme lauapalli, ühe vaheltlõike ja ühe viskeblokeeringuga.

Toimetaja: Henrik Laever

