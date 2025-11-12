X!

Nunn ja Faried vedasid Panathinaikose kahe kaotuse järel taas võiduni

Korvpall
Korvpall

Korvpalli Euroliigas kaks eelmist kohtumist kaotanud Ateena Panathinaikos naasis teisipäeval võitude teele, kui alistas võõrsil Paris Basketballi 101:95 (27:28, 25:25, 20:29, 29:23).

Panathinaikos oli viimase veerandi alguses viiepunktilises kaotusseisus (79:84), kuid siis saatis peatreener Ergin Ataman väljakule Kendrick Nunni, kelle eestvedamisel tehti 12:3 vahespurt, mis sai otsustavaks. Viimase kolme minuti jooksul Paris enam kahest punktist lähemale ei jõudnud.

Nunn viskas võitjate parimana 20 punkti, jagas kuus resultatiivset söötu ja hankis neli lauapalli. Kohtumise alguses Panathinaikost tassinud Kenneth Faried lõpetas 17 punkti, 10 lauapalli ja kolme viskeblokeeringuga, seejuures võttis ta seitse ründelauda. Parisi parimana tõi 22 silma Justin Robinson.

Panathinaikos (6-4) tõusis tabelis seitsmendale kohale, Paris (4-6) on 14. positsioonil.

Tiitlikaitsja Istanbuli Fenerbahce võitis teist vooru järjest, olles kodusaalis üle Tel Avivi Maccabist 84:75 (20:15, 20:15, 25:26, 19:19).

Türgi klubi juhtis kolmanda veerandi keskel 20 punktiga, kuid Maccabi tegi marulise tagasituleku ja viigistas seisu viimase veerandi alguses. Kodumeeskonnal õnnestus siiski kaalukauss enda kasuks kallutada 10:2 spurdiga.

Wade Baldwin IV oli võitjate resultatiivseim 17 punktiga, Maccabi särgis viskas Roman Sorkin üleplatsimehena 22 silma.

Fenerbahce (5-5) on hetkel esimesena play-off'ist väljas ehk 11. kohal, Maccabi (2-8) vireleb tabeli põhjas.

Teised tulemused:

Partizan - Monaco 78:76
Valencia - Real 89:76
Virtus - Anadolu Efes 99:89
Hapoel - Baskonia 114:89
Dubai - Crvena Zvezda 102:86

Toimetaja: Henrik Laever

