TÄNA OTSE | Eesti korvpallinaiskond alustab EM-valikturniiri

Eesti naiste korvpallikoondis alustab uut Euroopa meistrivõistluste valiksarja Tallinnas mänguga Hollandi vastu. Otsülekanne algab täna ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 18.50. Kommenaatorid on Anu Säärits ning varasem koondise mängija ja peatreener Janne Schasmin, reporter on Tarmo Tiisler.

Eesti koondise peatreenerina debüteerib Toomas Annuk, kelle kõrval on abitreeneriteks Kaia Milling ning Rauno Pehka. "Suures plaanis tean mängijaid, noorematega olen nüüd tuttavaks saanud ja esimeste treeningute põhjal - arvestades, et õhkkond on positiivne ja energiat täis - tahaks Hollandile väärikat vastupanu osutada ja siis hakkame sealt edasi minema. Aken on lühike, aga anname endast maksimumi. Tähtis on iga trenn ja mäng endast parim anda," rääkis Annuk mängu eel.

Koondise liidriteks on välisliigades mängivad pallurid Mailis Pokk, Kadri-Ann Lass, Anna Gret Asi, Maaja Bratka, Johanna Eliise Teder. Lisaks Hollandile kuuluvad B-alagruppi veel Sloveenia ja Läti.

Asi peab valikgrupikaaslastest tugevaimaks Lätit ning võrdseimaks vastaseks Hollandit. "Nii palju kui mina Euroopa korvpalli jälginud olen, siis arvan, et Läti on meile kõige sitkem vastane. Hollandiga läheb meil kõige suuremaks madistamiseks, sealt võiks ikka võidu kätte saada," ütles Asi.

Esimene vastane Holland on korra saavutanud EM-il viienda koha ja kolmel korral kuuenda koha, kuid need tulemused on sündinud 1960. ja 1980. aastatel. "Neil [Hollandil] on head pikad ja head tagamängijad. Nad tahavad kindlasti korvi all mängida ja ka kiiret korvpalli mängida. Eeldan, et viskavad palju. Korvi all tuleb kõva võitlus, kuid nii ongi lõbusam," sõnas Bratka.

Esmakordselt näitab naiste korvpallikoondise mänge ERR ning kõik kolm novembrikuist mängu jõuavad otseülekannetena ETV2 ekraanile. 15. novembril ootab rahvusnaiskonda kodumäng Sloveeniaga ja 18. novembril kohtutakse võõrsil tugeva Lätiga.