Raieste klubi sai eurosarja duellis jagu Jõesaare meeskonnast

Murcia saavutas korralikuma edu avapoolaja lõpul, kui juhiti juba kümne või enama punktiga. Kolmandal veerandil kasvatati see juba paarikümnele ja viimase kümne minuti jooksul vahepeal ka enam kui kolmekümnele punktile.

Võistkonna peale kokku 21 resultatiivset söötu jaganud Murcia eest käis 13 minutiks väljakul ka Raieste, kes viskas kaheksa punkti (kahesed 4/5), võttis neli lauapalli, jagas kaks tulemuslikku söötu ja tegi kolm viga.

Jõesaar mängis Bosna ridades 22 minutit, viskas kolm punkti (kahesed 0/1, kolmesed 1/2), võttis neli lauapalli, tegi ühe vaheltlõike, kaotas kaks korda palli ja tegi kaks viga.

Võitjate resultatiivsemad olid Toni Nakic 16 ja Dylan Ennis 12 punktiga, Moussa Diagne lisas tosin lauapalli. Bosna kasuks viskas 14 silma Chase Audige.

Enne viimast vooru on Murcial viis ja Bosnal neli võitu ehk Hispaania klubil on tänu paremusele omavahelistes mängudes juba grupi võit ja edasipääs tagatud.

Järgmisesse ringi võib jõuda ka Bosna, kui kümne alagrupi peale suudetakse välja võidelda vähemalt paremuselt kuues teise koha tulemus.