Keila Coolbet ei suutnud šokeeriva alguse järel kohtumist päästa

Korvpall
Keila Coolbet
Keila Coolbet Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Korvpall

Keila Coolbet kaotas korvpalli Põhja-Euroopa liigas kodus Bratislava Slovanile 79:95 (4:24, 26:23, 25:23, 24:25) ja jätkab võiduta.

Keila jaoks algas mäng katastroofiliselt, sest Slovakkia klubi asus juhtima 11:0 ja tegi siis veel ühe 11:0 spurdi, võites avaveerandi paarikümne silmaga. Keila sai vaid kaks korvi.

Seejärel olukord stabiliseerus, aga külalisvõistkond hoidis kindlat edu, mis püsis muutumatult kahekohalisena kuni lõpuvileni.

Christopher Lenk oli 20 punktiga Keila parim, Kadarius Johnson lisas 16 ja Patrik Saal 12 silma. Isaiah Thompsoni arvele kirjutati kümme lauapalli.

Võitjate vägesid vedas koguni 29 punktiga kanadalane Shaniel Stevenson, Tomaš Pavelka lisas 19 silma ja kümme lauapalli.

Kui Bratislava Slovanil on kirjas kaks võitu ja neli kaotust, siis Keila Coolbet on kaotanud B-grupis kõik kolm senipeetud kohtumist.

Nädalavahetusel mängib Keila koduses Eesti-Läti liigas BC Kalev/Cramoga ja sõidab järgmisel nädalal ENBL-i raames külla Brüsseli võistkonnale, kes võitnud seni neljast mängust ühe.

Toimetaja: Siim Boikov

Hollandi tippmitmevõistleja tõmbab karjäärile joone alla

