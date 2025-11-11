X!

Kahevõistluse MK-sarja üldvõitja hooaja algus jääb vahele

Kahevõistlus
Vinzenz Geiger
Vinzenz Geiger Autor/allikas: SCANPIX / AP
Kahevõistlus

Kahevõistluse meeste eelmise maailma karika hooaja üldvõitja Vinzenz Geiger vigastas treeningul jalga ja peab algava hooaja kaks esimest etappi vahele jätma.

"See on loomulikult kahetsusväärne, sest ajastus pole ideaalne, aga teen juba teist nädalat taastumistrenni ja töötan kõvasti selle nimel, et olla tagasi nii kiirelt kui võimalik," kommenteeris sidemetrauma saanud sakslane.

"Endiselt pole võimalik öelda, kui kaua see täpselt aega võtab, aga mõistagi loodan võistelda niipea kui võimalik."

Praeguseks on siiski otsustatud, et kahel esimesel etapil ehk novembri lõpus Rukal ja detsembri alguses Trondheimis ta ei osale. Parimal juhul peaks Geiger naasma jõulude eel Ramsaus toimuvaks kolmandaks etapiks.

Eelmisel hooajal krooniti 1506 punkti teeninud Geiger esimest korda MK-sarja üldvõitjaks, edestades tippspordist taandunud norralast Jarl Magnus Riiberit (1385) ja austerlast Johannes Lamparterit (1317).

Toimetaja: Siim Boikov

