X!

Tennise aastalõputurniiril suri kaks pealtvaatajat

Tennis
Meeste tennise aastalõputurniir
Meeste tennise aastalõputurniir Autor/allikas: SCANPIX / PA Images
Tennis

Esmaspäeval suri Torinos toimuval ATP hooaja finaalturniiril südameseiskumise tõttu kaks pealtvaatajat.

Isikud olid vastavalt 70- ja 78-aastased ning intsidendid leidsid aset erinevatel aegadel. Seetõttu lükkus edasi ka üksikmäng itaallase Lorenzo Musetti ja Taylor Fritzi vahel.

"Itaalia tennise- ja padeliliit ning ATP avaldavad sügavat kaastunnet seoses kahe pealtvaataja traagilise surmaga eile Torinos toimunud ATP finaalturniiri ajal," teatasid organisatsioonid ühiselt.

"Kohapealsed meditsiini- ja kiirabitöötajad reageerisid kohe, pakkudes kogu võimalikku abi. Vaatamata kiirele sekkumisele ja sellele järgnenud haiglasse viimisele mõlemad kahjuks surid."

Meeste tennise hooajalõputurniir toimub Torinos alates 2021. aastast ja vähemalt 2026. aastani. Itaalial on leping meeste profitennise organisatsiooni ATP-ga 2030. aastani.

Esmaspäeval oli Inalpi tenniseareenil suur rahvahulk, sest pealtvaatajad elasid kaasa kohalikele lemmikutele Jannik Sinnerile ja Lorenzo Musettile.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

tenniseuudised

20:41

Tennise aastalõputurniiril suri kaks pealtvaatajat

18:37

Avaseti kaotusest toibunud Alcaraz sai Torinos teise võidu

18:08

Võidukalt alustanud Lajal kohtub taas Struffiga

08:37

Sinner alistas Kanada tähe kahes setis

10.11

Mullune finalist Fritz mängis Musetti üle

10.11

Alcaraz kerkis taas esireketiks, Glinka tõusis karjääri parimale kohale

09.11

ATP finaalturniir algas Alcarazi võiduga

08.11

Glinka pidi poolfinaali järel reketid pakkima

08.11

Djokovic võitis turniiri, Musetti saab ihaldatud pääsme

08.11

Elena Malõgina võitis kuuendat korda aastalõputurniiri

08.11

Rõbakina võitis esimese Aasia esindajana WTA aastalõputurniiri

08.11

Finaalis kohtuvad võimsas hoos Rõbakina ja maratonmängu võitnud Sabalenka

07.11

Matšpalli päästnud Musettit lahutab finaalturniirist veel vaid Djokovic

07.11

Aasta parimateks tennisistideks nimetati Lajal ja Malõgina

07.11

Esireket Malõgina kohtub aastalõputurniiri finaalis 13-aastase Anikinaga

multimeedia

sport.err.ee uudised

22:36

Shein: norrakad on selle mängu pärast väga elevil

22:26

Norra jalgpalli ootavad viimase veerandsajandi tähtsaimad mängud

21:49

Greeta Üprus: koondises on uus hingamine Uuendatud

21:49

Kosareva: mõnus on olla tagasi ning mängida sõprade ja tuttavate ees Uuendatud

21:48

ETV spordisaade, 11. november

21:14

Kahevõistluse MK-sarja üldvõitja hooaja algus jääb vahele

20:41

Tennise aastalõputurniiril suri kaks pealtvaatajat

19:37

Hardo Mere ja Joonas Oja tulid Tuneesia maratonrallil kolmandaks

19:18

Hollandi tippmitmevõistleja tõmbab karjäärile joone alla

18:37

Avaseti kaotusest toibunud Alcaraz sai Torinos teise võidu

18:08

Võidukalt alustanud Lajal kohtub taas Struffiga

17:12

Mistra võitis ühepoolse karikafinaali

16:40

Laane jagas Bulgaarias lausa 13 resultatiivset söötu

15:42

Algavad TV 10 Olümpiastarti 55. hooaja maakondlikud eelvõistlused

14:47

Janne Schasmin astub kommentaatori rolli: keel tuleb teravaks rääkida

14:01

100 meetri jooksu MM-hõbe sai pika võistluskeelu

13:27

Jäähoki kuulsuste hall täienes Chara ja Keithiga

12:44

Stefan Vaaks valiti oma konverentsi parimaks uustulnukaks

12:12

Tammeka otsib Valtnale asendajat

11:35

Tartu Bigbank ja Pärnu VK avavad eurohooaja omavahelise lahinguga

loetumad

14:01

100 meetri jooksu MM-hõbe sai pika võistluskeelu

10.11

Veesaare ülikool tegi NCAA pingereas tubli tõusu

09.11

Ott Tänak tõmbab rallikarjäärile pidurit

09.11

Hyundai Tänaku asendamisest: nimekiri on lühike, oleme kõigiga kontaktis

09:08

VIDEO | Wigginsi vägev lõpukorv jättis võidu Miamisse

10.11

Eesti jalgpallikoondis üritab MM-valiksarja väärikalt lõpetada

10:55

Ferrari boss kritiseeris Hamiltoni ja Leclerci

10.11

VIDEOD | Kommentaatoriboksi roninud Trump vilistati NFL-i mängul välja

10.11

Kaldvee ja Lill said ootamatu kaotuse

11:23

KUULA | "Võimla" küsis: mida arvata Ott Tänaku otsusest?

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo