Tennise aastalõputurniiril suri kaks pealtvaatajat

Isikud olid vastavalt 70- ja 78-aastased ning intsidendid leidsid aset erinevatel aegadel. Seetõttu lükkus edasi ka üksikmäng itaallase Lorenzo Musetti ja Taylor Fritzi vahel.

"Itaalia tennise- ja padeliliit ning ATP avaldavad sügavat kaastunnet seoses kahe pealtvaataja traagilise surmaga eile Torinos toimunud ATP finaalturniiri ajal," teatasid organisatsioonid ühiselt.

"Kohapealsed meditsiini- ja kiirabitöötajad reageerisid kohe, pakkudes kogu võimalikku abi. Vaatamata kiirele sekkumisele ja sellele järgnenud haiglasse viimisele mõlemad kahjuks surid."

Meeste tennise hooajalõputurniir toimub Torinos alates 2021. aastast ja vähemalt 2026. aastani. Itaalial on leping meeste profitennise organisatsiooni ATP-ga 2030. aastani.

Esmaspäeval oli Inalpi tenniseareenil suur rahvahulk, sest pealtvaatajad elasid kaasa kohalikele lemmikutele Jannik Sinnerile ja Lorenzo Musettile.