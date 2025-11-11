Norra jalgpalli ootavad viimase veerandsajandi tähtsaimad mängud

Eesti jalgpallikoondis peab neljapäeval oma viimase maailmameistrivõistluste valiktsükli kohtumise, kui Oslos Ullevi staadionil minnakse vastamisi Norraga.

Vastased on võitnud kõik kuus seni peetud kohtumist ja kui saavad neljapäeval Eestist jagu, kindlustavad väga suure tõenäosusega pääsu järgmisel suvel toimuvale finaalturniirile.

Norra on finaalturniiridelt olnud eemal veerand sajandit, aastal 2000 mängiti viimati EM-finaalturniiril, viimane osalemine MM-finaalturniiril oli aastal 1998.

"Olen oma jalgpalluri karjääri jooksul elanud üle mitmeid tõuse ja mõõnu. Meil on ees veel kaks mängu ja meie ümber on palju kära ja positiivseid jutte," lausus kaitsja Kristoffer Ajer enne mänge Eesti ja Itaaliaga.

"Aga oma tiimi sees oleme väga keskendunud neljapäevase ja pühapäevase mängu eel. Praegu oleksime ilmselt üsna igav seltskond, kui peaksime jalgpallist rääkima. Aga nii peabki olema."