X!

Hardo Mere ja Joonas Oja tulid Tuneesia maratonrallil kolmandaks

Autoralli
Hardo Mere - Joonas Oja
Hardo Mere - Joonas Oja Autor/allikas: Fenix Rally
Autoralli

Hardo Mere - Joonas Oja saavutasid Tuneesias sõidetud Fenix maratonrallil klassis Car Open kolmanda koha. Rainer Rüütli - Mihkel Svätski lõpetasid sama klassi kuuenda ja Tarvo Klaasimäe - Ats Tsupsman seitsmenda kohaga.

Kui kõik Eesti ekipaažid sõitsid omavalmistatud autodega, siis paljud rivaalid tehaseettevalmistusega maastikuralliautodega. Võitsid itaallased Agostino Rizzardi - Claudio Fenati Porsche-Century CR6T-ga ja teise koha sai Belgia-Hollandi rallipaar Vincent Thijs - Arjan van Tiel Toyota Hiluxiga, vahendab Autosport.ee.

Seitsme päeva jooksul läbiti 2756 kilomeetrit, millest 2140 moodustasid kiiruskatsed. Võitjate aeg oli 20:45.45,52, parimad eestlased Mere - Oja jäid neist lõpuks ühe tunni ja 48 minuti kaugusele.

"Tänavuse ralli kilometraaž oli varasemast pikem ja võistlus ise mitmekesisem," lausus Mere. "Oli kiirema rajaga päevi, oli aeglasemaid ja tehnilisemaid päevi. Rallieelsed kõvad vihmad lõhkusid mõnes paigas teid ülemäära palju ja see tegi rajad kohati ka aeglasemaks, mis meile sobis. Võrreldes kevadise toimumisajaga oli tänavusel, sügisel toimunud rallil õhutemperatuur kõrgem."

Mere sõnas, et võistluse avapäeval olid nad suhteliselt aeglased. "Valitud rehvid pidanuks teoreetiliselt justkui sobima, kuid selgus, et nendega on kohutavalt libe sõita. Samuti ilmnes, et erinevad teiste võistluste tarvis tehtud muudatused auto vedrustuses muutsid selle Tuneesia võistluse jaoks liiga pehmeks."

Kahel esimesel päeval lõpetasid Mere - Oja seitsmenda tulemusega. "Teise päeva kiirus oli parem, kuid juhtus kaks apsakat. Jätsime ühe olulise punkti vahele, sest lõikasime teadmatusest sellest veidi mööda. Tulemuseks 15 minutit trahvi. Hoog oli kasvanud ja hüppasin ühest düünist alla, paraku osutus selle sein püstloodseks. Auto maandus ninale, esivedrustus sai kannatada. Läks napilt, et saime päeva lõpuni veereda."

Tehnilisi muresid tuli ette veelgi. "Poolteist päeva ei saanud sõita piisavalt tempokalt, sest tekkisid probleemid turbo sisselaske temperatuuriga. Jälgisime seda ja kiirusega üle ei pingutanud, mis aga kokkuvõttes tähendas, et ajad ei olnudki kehvad. Eks teistel oli samuti probleeme."

Ralli jätkudes saavutasid Mere - Oja stabiilse rütmi, näidates katsetel kolmandaid ja neljandaid aegu.

"Viimasel päeval teadsime, et oleme ralli lõpetanud teise kohaga, sest meist eespool olnud Hiluxi ekipaaž sattus kümme kilomeetrit enne finišit avariisse. Hiljem selgus, et avarii oli põhjustanud kohalik elanik ja nad pidid õnnetuse vormistamiseks ootama politseid. Kohtunike otsusega võeti avarii asjaajamisele kulunud aeg maha ja nad said teise koha tagasi, meie tulemus jäi siiski kolmandaks."

Mere lisas, et võrreldes tema iseehitatud autoga on võitnud Porsche-Century ja teisele kohale sõitnud Hilux hoopis teise kategooria autod. "Hilux oli täpselt selline, millega Urvo Männama - Risto Lepik Dakaril võistlesid. Mitmed autod, mis tulemustes meie taha jäid, olid eelmise või üleeelmise generatsiooni Dakari autod. Suutsime oma pigem offroad'i jaoks ehitatud tehnika lõpuprotokollis nende vahele paigutada."

Erinevalt kinnise kabiiniga spetsiaalsetest maratonralliautodega sõitjatest olid Mere - Oja rohkem ka ilma ja teetingimuste meelevallas. "Kui mul oleks samuti õhufiltritega ja konditsioneeriga varustatud sõitjateruumiga auto, suudaks kõvasti aega võita. Minu ilma igasugu isolatsioonita autos tuli võidelda tolmu ja kuumusega. Temperatuur oli väljas pidevalt üle 30 kraadi ja oluliselt kõrgem autos sees. Jäin ralli ajal haigeks, ilmselt kõvast tolmudoosist. Mitu päeva tuli sõita palaviku ja kehva enesetundega. Kokkuvõttes oli väga väsitav ralli."

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

2025 ralli mm-etapid

23.-26. jaanuar Monte Carlo ralli

13.-16. veebruar Rootsi ralli

20.-23. märts Keenia ralli

24.-27. aprill Kanaari saarte ralli

15.-18. mai Portugali ralli

5.-8. juuni Sardiinia ralli

26.-29. juuni Kreeka ralli

17.-20. juuli Eesti ralli

31. juuli – 3. august Soome ralli

28.-31. august Paraguay ralli

11.-14. september Tšiili ralli

16.-19. oktoober Kesk-Euroopa ralli

6.-9. november Jaapani ralli

27.-30. november Saudi Araabia ralli

viimased ralliuudised

19:37

Hardo Mere ja Joonas Oja tulid Tuneesia maratonrallil kolmandaks

10.11

Vaher liitub Toyota noorteprogrammiga, Solberg saab WRC-s võimaluse

09.11

Hyundai Tänaku asendamisest: nimekiri on lühike, oleme kõigiga kontaktis

09.11

Rovanperä tänas Tänakut lahingute eest

09.11

Hyundai tiimipealik: oleme kurvad, aga mõistame Tänaku otsust

09.11

Ott Tänak tõmbab rallikarjäärile pidurit

09.11

Tänak: pidime auto koju tooma, aga saime sõitu nautida

09.11

Evansil on hooaja viimaseks ralliks Ogier' ees kolmepunktiline edu

09.11

Ogier võitis Jaapanis ja tegi tiitliheitluse veel pingelisemaks, Tänak neljas

09.11

VIDEO | Fourmaux jättis kaardilugeja ukse Jaapani metsadesse

08.11

Hiiumaa rahvarallil viidi kaks inimest tõsise õnnetuse järel haiglasse

07.11

Suri kauaaegne ralliametnik Juhan Mänd

06.11

Tänak tegi tuleviku kohta otsuse: tiim otsustab, millal välja kuulutada

31.10

Tänak: Jaapanis on olulised täpsus ja kehva pidamisega toimetulek

28.10

Rovanperä kogus vormeli roolis väärtuslikke kilomeetreid

sport.err.ee uudised

19:37

Hardo Mere ja Joonas Oja tulid Tuneesia maratonrallil kolmandaks

19:18

Hollandi tippmitmevõistleja tõmbab karjäärile joone alla

18:37

Avaseti kaotusest toibunud Alcaraz sai Torinos teise võidu

18:08

Võidukalt alustanud Lajal kohtub taas Struffiga

17:12

Mistra võitis ühepoolse karikafinaali

16:40

Laane jagas Bulgaarias lausa 13 resultatiivset söötu

16:10

Kosareva: mõnus on olla tagasi ning mängida sõprade ja tuttavate ees

15:42

Algavad TV 10 Olümpiastarti 55. hooaja maakondlikud eelvõistlused

15:16

Greeta Üprus: koondises on uus hingamine

14:47

Janne Schasmin astub kommentaatori rolli: keel tuleb teravaks rääkida

14:01

100 meetri jooksu MM-hõbe sai pika võistluskeelu

13:27

Jäähoki kuulsuste hall täienes Chara ja Keithiga

12:44

Stefan Vaaks valiti oma konverentsi parimaks uustulnukaks

12:12

Tammeka otsib Valtnale asendajat

11:35

Tartu Bigbank ja Pärnu VK avavad eurohooaja omavahelise lahinguga

11:23

KUULA | "Võimla" küsis: mida arvata Ott Tänaku otsusest?

10:55

Ferrari boss kritiseeris Hamiltoni ja Leclerci

10:14

Igonen aitas Degerforsil suure põgenemise ellu viia

09:42

Edmonton Oilers pesi häbi maha

09:08

VIDEO | Wigginsi vägev lõpukorv jättis võidu Miamisse

loetumad

10.11

Veesaare ülikool tegi NCAA pingereas tubli tõusu

09.11

Ott Tänak tõmbab rallikarjäärile pidurit

14:01

100 meetri jooksu MM-hõbe sai pika võistluskeelu

09.11

Hyundai Tänaku asendamisest: nimekiri on lühike, oleme kõigiga kontaktis

10.11

VIDEOD | Kommentaatoriboksi roninud Trump vilistati NFL-i mängul välja

10.11

Kaldvee ja Lill said ootamatu kaotuse

10.11

Eesti jalgpallikoondis üritab MM-valiksarja väärikalt lõpetada

09:08

VIDEO | Wigginsi vägev lõpukorv jättis võidu Miamisse

10.11

Alcaraz kerkis taas esireketiks, Glinka tõusis karjääri parimale kohale

10.11

Suvine NBA finalist on kümnest mängust kaotanud üheksa

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo