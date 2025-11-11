Hardo Mere ja Joonas Oja tulid Tuneesia maratonrallil kolmandaks

Kui kõik Eesti ekipaažid sõitsid omavalmistatud autodega, siis paljud rivaalid tehaseettevalmistusega maastikuralliautodega. Võitsid itaallased Agostino Rizzardi - Claudio Fenati Porsche-Century CR6T-ga ja teise koha sai Belgia-Hollandi rallipaar Vincent Thijs - Arjan van Tiel Toyota Hiluxiga, vahendab Autosport.ee.

Seitsme päeva jooksul läbiti 2756 kilomeetrit, millest 2140 moodustasid kiiruskatsed. Võitjate aeg oli 20:45.45,52, parimad eestlased Mere - Oja jäid neist lõpuks ühe tunni ja 48 minuti kaugusele.

"Tänavuse ralli kilometraaž oli varasemast pikem ja võistlus ise mitmekesisem," lausus Mere. "Oli kiirema rajaga päevi, oli aeglasemaid ja tehnilisemaid päevi. Rallieelsed kõvad vihmad lõhkusid mõnes paigas teid ülemäära palju ja see tegi rajad kohati ka aeglasemaks, mis meile sobis. Võrreldes kevadise toimumisajaga oli tänavusel, sügisel toimunud rallil õhutemperatuur kõrgem."

Mere sõnas, et võistluse avapäeval olid nad suhteliselt aeglased. "Valitud rehvid pidanuks teoreetiliselt justkui sobima, kuid selgus, et nendega on kohutavalt libe sõita. Samuti ilmnes, et erinevad teiste võistluste tarvis tehtud muudatused auto vedrustuses muutsid selle Tuneesia võistluse jaoks liiga pehmeks."

Kahel esimesel päeval lõpetasid Mere - Oja seitsmenda tulemusega. "Teise päeva kiirus oli parem, kuid juhtus kaks apsakat. Jätsime ühe olulise punkti vahele, sest lõikasime teadmatusest sellest veidi mööda. Tulemuseks 15 minutit trahvi. Hoog oli kasvanud ja hüppasin ühest düünist alla, paraku osutus selle sein püstloodseks. Auto maandus ninale, esivedrustus sai kannatada. Läks napilt, et saime päeva lõpuni veereda."

Tehnilisi muresid tuli ette veelgi. "Poolteist päeva ei saanud sõita piisavalt tempokalt, sest tekkisid probleemid turbo sisselaske temperatuuriga. Jälgisime seda ja kiirusega üle ei pingutanud, mis aga kokkuvõttes tähendas, et ajad ei olnudki kehvad. Eks teistel oli samuti probleeme."

Ralli jätkudes saavutasid Mere - Oja stabiilse rütmi, näidates katsetel kolmandaid ja neljandaid aegu.

"Viimasel päeval teadsime, et oleme ralli lõpetanud teise kohaga, sest meist eespool olnud Hiluxi ekipaaž sattus kümme kilomeetrit enne finišit avariisse. Hiljem selgus, et avarii oli põhjustanud kohalik elanik ja nad pidid õnnetuse vormistamiseks ootama politseid. Kohtunike otsusega võeti avarii asjaajamisele kulunud aeg maha ja nad said teise koha tagasi, meie tulemus jäi siiski kolmandaks."

Mere lisas, et võrreldes tema iseehitatud autoga on võitnud Porsche-Century ja teisele kohale sõitnud Hilux hoopis teise kategooria autod. "Hilux oli täpselt selline, millega Urvo Männama - Risto Lepik Dakaril võistlesid. Mitmed autod, mis tulemustes meie taha jäid, olid eelmise või üleeelmise generatsiooni Dakari autod. Suutsime oma pigem offroad'i jaoks ehitatud tehnika lõpuprotokollis nende vahele paigutada."

Erinevalt kinnise kabiiniga spetsiaalsetest maratonralliautodega sõitjatest olid Mere - Oja rohkem ka ilma ja teetingimuste meelevallas. "Kui mul oleks samuti õhufiltritega ja konditsioneeriga varustatud sõitjateruumiga auto, suudaks kõvasti aega võita. Minu ilma igasugu isolatsioonita autos tuli võidelda tolmu ja kuumusega. Temperatuur oli väljas pidevalt üle 30 kraadi ja oluliselt kõrgem autos sees. Jäin ralli ajal haigeks, ilmselt kõvast tolmudoosist. Mitu päeva tuli sõita palaviku ja kehva enesetundega. Kokkuvõttes oli väga väsitav ralli."