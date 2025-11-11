X!

Hollandi tippmitmevõistleja tõmbab karjäärile joone alla

Kergejõustik
Anouk Vetter
Anouk Vetter Autor/allikas: SCANPIX / AP
Kergejõustik

Hollandi mitmevõistleja Anouk Vetter andis teisipäeval teada, et teeb tippsportlase karjääriga lõpparve.

"Üle kümne aasta võistlesin täie pühendumusega kõige kõrgemal tasemel. Oli madalhetki, aga palju enam tipphetki," sõnas 32-aastane hollandlanna ühismeedias.

"Mul oli õnne, et minu ümber oli suurepärane tiim koos fantastilise treeneri ja võrratute treeningpartneritega. See oli imeline seiklus. Ma nautisin seda, õppisin palju ja olen tänulik kõige eest, mida see teekond mulle tõi."

Vetter krooniti 2016. aastal koduses Amsterdamis seitsmevõistluse Euroopa meistriks ja võitis järgnevatel aastatel ülemaailmsetelt tiitlivõistlustelt veel neli medalit.

2021. aastal Tokyo olümpial ja 2022. aastal Eugene'i MM-i sai ta hõbeda, 2017. aastal Londonis ja 2023. aastal Budapestis maailmameistrivõistluste pronksmedali.

"Tahan tänada aastatepikkuse toetuse eest oma sponsoreid, oma kallist perekonda, oma tiimi ja fänne. Ma jään seda igatsema, aga meenutan seda alati naeratusega," ütles sportlane.

Vetteri nimel on Hollandi rekord 6867 punkti. Viimasel hooajal keskendus Vetter mitmevõistluse asemel odaviskele ja tuli Hollandi meistriks, kuid rahvusvahelistel võistlustel kaasa ei löönud.

Toimetaja: Siim Boikov

