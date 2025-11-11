Laane jagas Bulgaarias lausa 13 resultatiivset söötu

Plovdiv haaras kiirelt juhtohjad ja teise perioodi keskpaigaks kasvatati edu enam kui paarikümnele punktile. Teisel poolajal pilt ei muutunud - kodumeeskond juhtis pidevalt paari-kolmekümne silmaga.

24 minutit mänginud Laane viskas kümme punkti (kahesed 2/2, kolmesed 1/2, vabavisked 3/4), võttis ühe lauapalli, jagas koguni 13 resultatiivset söötu, lõikas kaks palli vahelt, pani ühe bloki ja tegi kolm viga.

32-aastane Laane püstitas seega oma tulemuslike söötudega oma rekordi Bulgaaria kõrgliigas, kuigi alles kaks vooru varem Cherno More vastu korjas ta neid samuti märkimisväärse hulga ehk 11.

Hooaega nelja kaotusega järjest alustanud Plovdivi Academic on seejärel saanud ka kaks võitu. Shumen on aga üks kahest tiimist, kel veel võiduarve avamata - tabelis on kirjas viis kaotust.

Järgmise nädala kolmapäeval ehk 19. novembril ootab Laanet kohalik derbi, sest külla sõidetakse Plovdivi Lokomotivile, kel tabelis kaks võitu ja kolm kaotust.