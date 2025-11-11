X!

100 meetri jooksu MM-hõbe sai pika võistluskeelu

Kergejõustik
Marvin Bracy-Williams (vasakul).
Marvin Bracy-Williams (vasakul). Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Kergejõustik

USA sprinter Marvin Bracy-Williams tunnistas dopingureeglite rikkumist ning talle määrati 45-kuuline võistluskeeld.

31-aastane Bracy-Williams võitis 2022. aastal Eugene'i MM-il kaasmaalase Fred Kerley järel hõbemedali ning kuulus ka USA 4x100 meetri jooksu teatemeeskonda, kes tuli hõbedale.

2024. aastal avastati välejala dopinguproovist liiga kõrge testosteroonitase. Bracy-Williams püüdis alguses uurimist takistada, aga tunnistas hiljem dopingureeglite rikkumise üles ja tegi seejärel USA antidopinguga koostööd. Tema võistluskeeld kehtib kuni 2028. aasta novembrini.

2022. aasta MM-il kulla võitnud Kerley kannab samuti võistluskeeldu. Augustis määras kergejõustikus puhtuse eest hoolitsev organisatsioon AIU talle võistluskeelu, sest ameeriklane jäi aasta jooksul kolm korda dopinguküttidele tabamatuks. Septembris liitus Kerley vastuolulise Enhanced Games ehk "täiustatud mängude" sarjaga.

Toimetaja: Henrik Laever

