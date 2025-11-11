X!

Tammeka otsib Valtnale asendajat

Siim Valtna.
Siim Valtna. Autor/allikas: Siim Jänes/Tartu Jalgpallikool Tammeka/Facebook
Jalgpalli Premium liigas kaheksanda koha saanud Tartu Tammeka hakkab otsima uut peatreenerit.

Viimase meeskonnana kõrgliigasse kindlalt püsima jäänud Tammeka vahetas juba hooaja sees juhendajat, kui aprillis loobuti Marti Pähni teenetest, misjärel võttis ameti üle Siim Valtna.

Klubi tegevjuht Kristjan Tiirik rääkis hooaja viimase mängu järel Tartu Postimehele, et Valtna tõenäoliselt peatreenerina ei jätka. "Praeguse seisuga naaseb Siim Valtna noortetöö juhi ametisse, seega tõenäoliselt tuleb uus peatreener."

Tiirik lisas, et mängijatest on uueks hooajaks kehtiv leping olemas väravavaht Richard Alandiga ning põhikoosseisu meeste Tanel Langi, Tristan Koskori, Herman Pedmansoni, Patrick Genro Veelma ja Ghana mängumehe David Kwabena Eptoniga.

Tammekal õnnestus kaheksas koht kindlustada alles viimases voorus, kui saadi jagu Narva Transist 2:0 ning lähikonkurent Kuressaare kaotas Tallinna Kalevile 1:2.

Klubi president Kaarel Kiidron loodab, et edaspidi suudetakse sellist olukorda vältida: "On viimane aeg jõuda sinna punkti, et me ei peaks hooaja lõpus enam sellise koha eest võitlema. Mida lahtisem on tabeliseis hooaja lõpus, seda keerulisem on pidada läbirääkimisi toetajate, personali ja mängijatega."

Toimetaja: Henrik Laever

