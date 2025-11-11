X!

Igonen aitas Degerforsil suure põgenemise ellu viia

Matvei Igonen
Matvei Igonen Autor/allikas: Botev Plovdiv
Eesti jalgpallikoondise väravavahi Matvei Igoneni koduklubil Degerforsil õnnestus Rootsi kõrgliiga viimases voorus ohutsoonist välja tõusta.

Igonen mängis Degerforsi pääsemises olulist rolli, kaitstes väravat kõigis hooaja teise poole 15 kohtumises. Alguses olid punktid visad tulema, kuid viimasest seitsmest mängust võideti koguni neli, sealhulgas viimases voorus teenitud 3:1 võõrsilvõit Brommapojkarna üle, vahendab Soccernet.ee.

Kuna Norrköping kaotas samal ajal Göteborgile, pääses Degerfors mitte ainult otse väljalangemisest, aga ka üleminekumängudest, lõpetades hooaja 16 klubi seas turvalise 13. kohaga. 

Toimetaja: Henrik Laever

Igonen aitas Degerforsil suure põgenemise ellu viia

