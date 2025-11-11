VIDEO | Wigginsi vägev lõpukorv jättis võidu Miamisse

Heat hoidis kogu lisaaja kerget eduseisu end käes, ent Cavaliers jõudis siiski 0,4 sekundit enne lõppu viigini, kui raske kolmepunktiviske tabas Donovan Mitchell.

Kodumeeskonnale jäi seega viimase rünnaku õigus ning võidukorv sündis Nikola Jovici ja Andrew Wigginsi koostöös: Jovic söötis palli küljeaudist Wigginsile, kes pani kohtumisele punkti vägeva alley-oop pealtpanekuga.

Wiggins lõpetas 23 punkti ja viie resultatiivse sööduga, Heati resultatiivseim oli 33 punkti toonud Norman Powell. Kel'el Ware sooritas kaksikduubli 14 punkti ja 20 lauapalliga.

Cavaliersi poolel oli Donovan Mitchell lähedal kolmikduublile, lõpetades mängu 28 punkti, 15 lauapalli ja kaheksa tulemusliku sööduga.

Kodusaalis viienda järjestikuse võidu teeninud Heat kirjutas nelja kaotuse kõrvale seitsmenda võidu. Täpselt sama palju võite-kaotusi on ka Cavaliersil. Idakonverentsi järjestuses on Heat kolmas ja Cavaliers neljas, liidrist Detroit Pistonsist ollakse kahe võidu kaugusel.

Pistons (9-2) pikendas läinud ööl võiduseeria seitsmele mängule, alistades kodusaalis lisaajal Washington Wizardsi (1-10) 137:135 (36:37, 31:24, 20:35, 40:31, 10:8).

Võitjate mänguvankrit vedas Cade Cunningham, kelle arvele kogunes 46 punkti, 12 lauapalli, 11 korvisöötu ja viis vaheltlõiget. Wizardsi resultatiivseimana tõi 42 silma CJ McCollum.

Teised tulemused:

Charlotte Hornets - Los Angeles Lakers 111:121

Orlando Magic - Portland Trail Blazers 115:112

Chicago Bulls - San Antonio Spurs 117:121

Dallas Mavericks - Milwaukee Bucks 114:116

Phoenix Suns - New Orleans Pelicans 121:98

Utah Jazz - Minnesota Timberwolves 113:120

Los Angeles Clippers - Atlanta Hawks 102:105