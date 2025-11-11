X!

Sinner alistas Kanada tähe kahes setis

Tennis
Jannik Sinner.
Jannik Sinner. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Tennis

Itaalias Torinos jätkuval meeste tennise aastalõputurniiril avas esmaspäeval võiduarve tiitlikaitsja Jannik Sinner (ATP 2.).

Sinner alistas Björn Borgi nimelises alagrupis kanadalase Felix Auger-Aliassime (ATP 8.) veidi enam kui poolteist tundi kestnud kohtumises 7:5, 6:1. Teine sett kiskus ootamatult ühepoolseks, sest Auger-Aliassime vigastas avaseti lõpus säärelihast.

Kodupubliku lemmik murdis esimeses setis korra ja teises setis kaks korda Auger-Aliassime pallingu ega lasknud vastasel kordagi murdepallini jõuda. Sinner võitis oma esimeselt servilt suisa 89 protsenti punktidest ning sooritas 13 lihtvea kõrval 16 äralööki. Auger-Aliassime sai kirja 17 äralööki ja 33 lihtviga.

"Olen väga keerulises alagrupis, kus kõik mängijad servivad erakordselt hästi," märkis Sinner. "Pean kogu aeg mängule keskenduma, sest kui lased vastasel oma servigeimi murda, siis on väga raske sellest välja tulla."

Sama alagrupi varasemas kohtumises sai eelmise aasta finalist Taylor Fritz (ATP 6.) 6:3, 6:4 jagu Sinneri kaasmaalasest Lorenzo Musettist (ATP 9.).

Sinneril on võimalus lõpetada aasta maailma esireketina, kuid selleks peab ta aastalõputurniiri võitma ning lootma, et praegune esinumber Carlos Alcaraz ei jõua finaali. Kolmapäeval läheb itaallane vastamisi sakslase Alexander Zvereviga (ATP 3.).

Toimetaja: Henrik Laever

