Robert Täht sai kaela medali, Marily Lass püstitas punktirekordi

Eelmine nädal oli meie võõrsil leiba teenivate võrkpallurite jaoks töine ja skoorirohke ning tõi ka ühe medali.

Robert Täht aitas Araabia Ühendemiraatide karikavõistlustel pronksiseeria otsustavas kohtumises Al Jazira 3:1 (21:25, 25:22, 25:20, 25:22) võidule Dubai Shabab Ahli üle. Eestlasest nurgaründaja arvele kogunes 23 punkti (+11), vahendab Volley.ee.

Poolas jätkab heas hoos Kertu Laak, kes tõi Bielsko-Biala Bostiku eest 23 punkti (+22), ent tema naiskond kaotas 2:3 (25:14, 21:25, 20:25, 25:13, 12:15) Bydgoszczile. Tabelis on eestlanna tööandja üheksa punktiga neljandal kohal.

Jaapanis said taas võidurõõmu tunda Timo Tammemaa ja Märt Tammearu, kes aitasid Hokkaido Vorease nädala esimeses kohtumises 3:0 (25:17, 25:19, 25:16) võidule Sakai meeskonna üle. Tammearu tõi 23 punkti, Tammemaa üheksa punkti. Sama meeskonnaga mängiti ka teine kohtumine ja seal sai Voreas 1:3 (25:21, 19:25, 19:25, 13:25) kaotuse, Tammearult 11 punkti, Tammemaalt taas üheksa punkti. Tabelis on Voreas kahe võidu ja nelja kaotusega üheksandal kohal.

Aserbaidžaani liigas sai Kevin Saare koduklubi Ordu viimati 3:2 (22:25, 25:16, 25:20, 21:25, 15:12) võidu tabeliliidri Murovi üle. Saar sekkus episoodiliselt ja skoori ei teinud. Markkus Keel ja FHN-Xilasedici VK sel nädalal ei mänginud.

Soomes pidas Marily Lassi koduklubi LiigaPloki ühe mängu, kui tuli tunnistada JymyVolley 3:2 (19:25, 22:25, 25:23, 25:20, 15:9) paremust. Lass kerkis 24 punktiga (+17) oma naiskonna parimaks, see on ühtlasi tema hooaja punktirekord. Liigatabelis ollakse üheksa punktiga viiendal positsioonil.

Prantsusmaa kõrgliigas pidid Robert Viiber ja Narbonne tunnistama Pariisi meeskonna 3:0 (27:25, 25:18, 26:24) paremust. Viiber sai kirja täismängu ja lisas oma põhitööle ka ühe punkti (-2). Alex Saaremaa ja Chaumont pidid tunnistama St-Nazaire 3:2 (19:25, 27:25, 25:16, 23:25, 15:8) üleolekut, Saaremaalt korralik esitus 13 punkti (+11) näol. Tabelis on Narbonne kaheksa punktiga seitsmes ja Chaumont ühe punktiga viimane. Prantsusmaa esiliigas sai Ardo Kreegi tööandjaks olev Saint-Quentin 3:1 (25:19, 25:21, 20:25, 25:20) jagu Grand Nancy´st. Kreek tõi 12 punkti (+10). Tabelis ollakse üheksa silmaga neljandad.

Rumeenia meistriliigas aitasid Albert Hurt ja Renee Teppan Zalau meeskonna 3:0 (25:21, 25:20, 25:23) võidule Silver Maari tööandjaks oleva Bukaresti Rapidi üle. Hurt tõi 16 punkti (+13), Teppan lisas 11 punkti (+6). Maar sekkus Rapidi ridades hetkeks. Renet Vankeri ja Timo Lõhmuse koduklubi Galati Arcada kaotas 0:3 (18:25, 23:25, 20:25) Bukaresti Dünamole. Lõhmuselt seitse punkti (+2), Vanker tõi lisaks mängu juhtimisele ühe punkti (+0). Tabelis on Zalau 11 punktiga liider, Rapid hoiab üheksa punktiga kolmandat kohta ja Galati on nelja punktiga kuues.

Slovakkias pidi Mirjam Karoliine Kase ja Caterina Cicetti koduklubi Uniza Žilina tunnistama Bratislava Slovani 3:0 (25:18, 25:16, 25:16) paremust. Cicetti arvele jäi üheksa punkti (-5), Kask panustas neli punktiga (-1). Liigatabelis on Žilina 11 punktiga kolmas.

Marx Aru aitas Lissaboni Sportingu Portugali meistriliigas 3:0 (25:13, 25:18, 28:26) võiduni Santo Tirso üle. Aru arvele jäi kuus punkti (+0). Tabelis on Sporting 10 punktiga teine.

Joosep Kurik ja Genfi Genois said Šveitsis 3:0 (25:12, 25:17, 29:27) jagu Lausanne'ist. Kuriku arvele jäi 16 punkti (+8). Liigatabelis on Genfi meeskond 12 silmaga esimene.

Jan Markus Üprus ja tema koduklubiks olev Waldvierteli Union Raiffeisen said Austria meistriliigas kirja 3:0 (27:25, 25:16, 25:15) võidu Bisamberg-Hollabrunni üle. Üprus tõi osalise mänguajaga üheksa punkti (+6). Tabelis on Üpruse tööandja 11 punktiga kolmas.

USA ülikoolides oli samuti tihe mängunädal. Salme Adeele Hollas ja American University said kaks võitu. Esmalt alistati 3:0 (25:15, 25:16, 25:14) Marylandi Loyola, Hollaselt kaheksa punkti. Seejärel oldi 3:0 (25:23, 25:20, 25:18) üle ka Navy naiskonnast, Hollaselt taas kaheksa punkti. Carmel Vares ja Iowa ülikool said esmalt 2:3 (18:25, 25:18, 23:25, 25:21, 10:15) kaotuse Indianalt, Vares tõi 11 punkti. Seejärel kaotati 1:3 (22:25, 21:25, 25:17, 18:25) Purduele. Eestlannast diagonaalründaja panustas 13 silmaga. Johanna Sova ja Florida State teenisid 2:3 (25:22, 23:25, 21:25, 25:23, 10:15) kaotuse Miamilt, Sovalt kolm punkti. Teises kohtumises saadi samalt vastaselt uuesti 2:3 (25:17, 15:25, 25:23, 16:25, 10:15) kaotus, eestlannalt kaks silma.