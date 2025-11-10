Real kaotas jälle Rayole punkte, Barcelona kasutas võimaluse ära

Tabeliliider Real ei suutnud võõrsil enamat väravateta viigist Rayo Vallecano vastu. Võõrustajatest sai esimene meeskond, kes sel hooajal suutnud Reali vastu oma värava puhtana hoida; ühtlasi ei ole Real nüüd Vallecase staadionil suutnud võita juba neli aastat järjest.

Suure panuse tähtsasse viigipunkti andis argentiinlasest väravavaht Augusto Batalla. "Olen meeskonnaga väga rahul, meil oli võimalusi ise kolm punkti võtta. Võitlesime lõpuni, aga meie vastaseks oli suurepärane tiim ja ühel hetkel otsustasime seisu hoida. Mängisime väga hästi, pidime olema intensiivsemad," sõnas Batalla.

Kui Reali mäng väravaid ei toonud, siis nende põline rivaal Barcelona lõi Vigos Celta vastu juba avapoolajal kolm ning teenis lõpuks 4:2 võidu. Külalismeeskond läks värvikal esimesel kolmveerandtunnil kolm korda juhtima, kui Robert Lewandowski kahele väravale vastasid esmalt Sergio Carreira ja seejärel Borja Iglesias.

Lamine Yamal tõi avapoolaja neljandal lisaminutil Ilaix Moriba ebaõnnestunud puute järel tabloole seisu 3:2 ning Lewandowski vormistas siis Marcus Rashfordi nurgalöögi järel 74. minutil peaga oma kübaratriki.

12 vooru järel jätkab 31 punkti kogunud Real liidrina, Barcelona on 28 punktiga teisel kohal. Neile järgnevad Villarreal (26), Madridi Atletico (25) ja Real Betis (20). Pühapäeval kaks väravasöötu andnud Rashford tõusis selles tabelis seitsme sööduga liidriks.