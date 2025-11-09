Nõmme United võitis esiliiga punktirekordiga

Pühapäeval peeti Eesti jalgpalli esiliigas hooaja viimane, 36. voor. Juba varasemalt meistritiitli kindlustanud FC Nõmme United lõpetas hooaja võidukalt ja püstitas ühtlasi esiliiga uue punktirekordi. Varasemalt oli teise ja kolmanda koha kindlustanud Viimsi JK ja Tartu JK Welco.