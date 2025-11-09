X!

Nõmme United võitis esiliiga punktirekordiga

Esiliiga võitja Nõmme United
Esiliiga võitja Nõmme United Autor/allikas: Katariina Peetson/Jalgpall.ee
Pühapäeval peeti Eesti jalgpalli esiliigas hooaja viimane, 36. voor. Juba varasemalt meistritiitli kindlustanud FC Nõmme United lõpetas hooaja võidukalt ja püstitas ühtlasi esiliiga uue punktirekordi. Varasemalt oli teise ja kolmanda koha kindlustanud Viimsi JK ja Tartu JK Welco.

Järgmisel hooajal Premium liigas mängiv FC Nõmme United pani esiliiga hooajale väärika punkti, kui alistas koduväljakul FC Elva tulemusega 5:0, vahendab jalgpall.ee. Võiduga püstitas United uue esiliiga punktirekordi – 92 punkti, ületades varasema rekordi, mis kuulus Tallinna JK Legionile (91 punkti, 2023. aasta hooaeg).

Kodumeeskond avas skoori avapoolaja lisaminutitel, mil sihile jõudis Dacosta Owusu. Teisel poolajal lisas United tempot ja kindlustas võidu: tabamused said kirja Zakaria Beglarišvili, Bruno Vain ning kaks väravat Artjom Truuväärt. FC Elva lõpetas hooaja neljandal tabelireal, kogudes 36 vooruga 58 punkti. Hooaja lõikes teeniti 17 võitu, seitse viiki ja 12 kaotust.

Liigas varasemalt teise koha liigas kindlustanud Viimsi lõpetas hooaja võidukalt, alistades koduväljakul Nõmme Kalju FC U-21 seisuga 4:0. Kolmandana lõpetanud Tartu JK Welco leppis pühapäeval 1:1 viiki FC Flora U-21 meeskonnaga.

Toimetaja: Anders Nõmm

