Põnevusmängu võitnud Rae jätkab Balti liigas kaotuseta

Võrkpall
Rae Spordikool/Viaston.
Rae Spordikool/Viaston. Autor/allikas: cev.eu
Võrkpall

Elme Messer naiste võrkpalli Balti liiga põhiturniiril vähenes kaotuseta võistkondade arv kahelt ühele, kui vastamisi läksid seni vaid võite tunnistanud Rae Spordikool/VIASTON ja Tartu Ülikool/Bigbank.

Jüri spordihoones enam kui 100 pealtvaataja ees toimunud kohtumist alustas paremini Tartu naiskond, asudes kolme geimi järel 2:1 eduseisu, vahendab mängu käiku võrkpalliliit.

Kodupubliku rõõmuks kuulusid neljas ja viies geim Rae esindusele, kui võõrustajatele läks kirja 3:2 (16:25, 25:13, 23:25, 25:19, 15:11) võit. Seejuures oli viiendas geimis seis 11:11 viigis, kuid ülejäänud punktid kuulusid Raele. Balti liigas osalevate Eesti võistkondade omavahelised tulemused lähevad ühtlasi ka Eesti meistrivõistluste arvestusse.

Rae mänguvankrit vedasid Nette Peit ja Silvia Pertens, kes panustasid võitu vastavalt 21 ja 19 punkti. Pluss-miinus arvestuses jäi Peit plussi üheksa ja Pertens 15 punktiga. Anna Gontsarova lisas üheksa ja Liis Kiviloo kuus punkti. Nora Lember kogus tartlannade poolel 21, Ingris Suvi 15 ja Laura-Liisa Maiste 8 punkti.

Rae võistkonna nappi paremust kinnitvad ka peamised statistilised näitajad – rünnak 38%-37%, blokipunktid 7-6, positiivne servi vastuvõtt 50%-49% ja serviässad 10-7. Võistkonnana jäid võitjad plussi 23 ja kaotajad seitsme punktiga.

Ainsana kaotuseta jätkav Rae Spordikool/VIASTON on viie mänguga kogunud 14 punkti, mis annab turniiritabelis teise koha. Ühe mängu enam pidanud Kaunas VDU-l on parimana koos 15 punkti. Esimese kaotuse saanud Tartu Ülikool/Bigbank on 13 punktiga kolmas.

