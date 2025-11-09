X!

Tabeliliider Audentes võttis meistriliigas kindla võidu

Audentese SG
Audentese SG Autor/allikas: Helin Potter/Võru Võrkpalliklubi
Naiste võrkpalli meistriliiga põhiturniiril kohtusid turniiritabeli esimene Audentese SG ja viimane TBD Pharmatech/Kastre. Üllatust ei sündinud, kui võidu võttis pealinna võistkond.

Kodusaalis mänginud TBD Pharmatech/Kastre kogus geimides vastavalt 20, 16 ja 6 punkti, leppides seega 0:3 (20:25, 16:25, 6:25) kaotusega, vahendab volley.ee.

Kaili Laanemets tõi võõrustajatele 9 punkti. Külaliste resultatiivseimaks kerkis kuus serviässa löönud Heidi Vahula, kelle arvele kogunes 11 punkti. Karmen Tugedam assisteeris 10, Freia Liisa Palk 9 ja Heleri Soodla 8 punktiga.

Audentese naiskond säras rünnakul, kui punktiks löödi 57% rünnakutest. Tartu naiskonna rünnakuefektiivsus oli 31%. Võitjad tegid suurepärase esituse ka servil, lüües viie vea juures koguni 20 ässa. Koduvõistkond tegi samuti viis serviviga, kuid lõi seitse ässa.

10 punkti kogunud Audentese SG jätkab turniiritabelis esikohal, nelja mängu järel punktita püsiv TBD Pharmatech/Kastre on kaheksas.

Toimetaja: Anders Nõmm

