Hollandis katkes haruldane skoorijada

Reedel toimunud kohtumises mängisid 0:0 Twente ja Telstar. Enne seda olid 99 mängu toonud vähemalt ühe värava ja see tähendas Eredivisie rekordit.

Hollandi kõrgliiga esimesel hooajal 1956/1957 löödi värav 72 esimeses mängus. Nüüd pikenes see rekord 27 kohtumise võrra, aga maagiline saja piir jäi alistamata.

Euroopa tipp-30 liigade selle sajandi arvestuses on tegemist paremuselt teise näitajaga. Ettepoole jääb vaid Ungari kõrgliiga hooaeg 2013/2014. Siis löödi värav koguni 139 esimeses mängus ja esimene 0:0 sündis alles märtsis Szombathely Haladase ja MTK Budapesti vahel.

Pikalt suudeti tänavu 0:0 viike vältida ka Hispaania kõrgliigas. Esimene seesugune tuli 26. septembril hooaja 61. mängus, kui väravad jätsid löömata Girona ja Espanyol.

Enne pühapäevaseid kohtumisi on Hollandi kõrgliigas kaksikjuhtimine Rotterdami Feyenoordil ja PSV Eindhovenil. Mõlemad on esimese 11 mänguga kogunud 28 punkti.