Konontšuki klubi pidi tunnistama linnarivaali paremust

Kuigi esimene poolaeg kulges üsna võrdselt, siis kolmandal veerandil venitas Tofas vahe sisse. Viimase kümne minuti jooksul oli suurim vahe lausa 23 silma (79:56) ja Bursasporil enam võimalust ei tekkinud.

Konontsuk oli 13 punktiga üks kahest Bursaspori resultatiivsemast ameeriklase Bryant Crawfordi kõrval. Eestlane viibis platsil 33 minutit, tabades kaheseid 5/6 ja kolmeseid 1/4. Lisaks võttis ta neli lauapalli, kaotas korra palli ja tegi ühe vea. Võitjate parim oli 20 punktiga prantslane Hugo Besson.

Kolmanda kaotuse järjest saanud Bursasor asub kahe võidu ja viie kaotusega tabeli teises pooles. Tofasel on kirjas neli võitu ja kolm kaotust. Kaotuseta jätkavad Türgi kõrgliigas hetkel Anadolu Efes ja Besiktas.

Kõigi sarjade peale kokku viis kaotust järjest saanud Bursaspor järgmisel nädalal Meistrite liigat ei mängi ja läheb laupäeval, 15. novembril koduliigas vastamisi Petkim Sporiga (3-3).