Mistra sai ühest Läti tiimist jagu, kohe ootab ees järgmine

Kuigi Mistra haaras kohe alguses kindla edu ja poolajaks juhiti seitsme tabamusega, siis teise poolaja keskpaigaks olid vastased jõudnud kolme värava kaugusele (18:15). Järgnevalt suutis Eesti klubi siiski turvalist edu hoida.

"Suutsime väga hästi alustada, Mikola Naum aitas meid taaskord kõvasti postide vahel," kommenteeris Mistra mängumees Vahur Oolup. "Homme [pühapäeval] peame kaitses üritama väravavahti rohkem aidata."

"Eks meil on 24 tundi aega, et taastuda, homme väiksed vigade parandused teha ning kõvaks lahinguks valmistuda. Kergelt ei anta Balti liigas midagi."

Pühapäeval võõrustab Mistra teist Läti klubi Dobele ZRHK Tenaxit. Lisaks mängivad Viljandis kaks Eesti klubi omavahel - vastamisi lähevad Viljandi HC ja Põlva Serviti. See kohtumine läheb ka kohaliku meistriliiga arvestusse.