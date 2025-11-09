X!

Mistra sai ühest Läti tiimist jagu, kohe ootab ees järgmine

Käsipall
Arno Vare (Mistra)
Arno Vare (Mistra) Autor/allikas: Arvi Sirm / Mistra
Käsipall

Käsipalli Balti liiga esimesel nädalavahetusel Eesti klubi osalusel toimunud kohtumises sai Mistra kodus jagu Läti klubist ASK/MSG 28:22 (15:8).

Kuigi Mistra haaras kohe alguses kindla edu ja poolajaks juhiti seitsme tabamusega, siis teise poolaja keskpaigaks olid vastased jõudnud kolme värava kaugusele (18:15). Järgnevalt suutis Eesti klubi siiski turvalist edu hoida.

"Suutsime väga hästi alustada, Mikola Naum aitas meid taaskord kõvasti postide vahel," kommenteeris Mistra mängumees Vahur Oolup. "Homme [pühapäeval] peame kaitses üritama väravavahti rohkem aidata."

"Eks meil on 24 tundi aega, et taastuda, homme väiksed vigade parandused teha ning kõvaks lahinguks valmistuda. Kergelt ei anta Balti liigas midagi."

Pühapäeval võõrustab Mistra teist Läti klubi Dobele ZRHK Tenaxit. Lisaks mängivad Viljandis kaks Eesti klubi omavahel - vastamisi lähevad Viljandi HC ja Põlva Serviti. See kohtumine läheb ka kohaliku meistriliiga arvestusse.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

käsipalliuudised

11:07

Mistra sai ühest Läti tiimist jagu, kohe ootab ees järgmine

07.11

Viljandi nägi Tapal vaeva, aga lahkus võiduga

05.11

Mistra ja Kehra pidasid põnevuslahingu, Serviti võttis kindla võidu

02.11

Eesti käsipallikoondis võttis Soomelt revanši

01.11

Käsipallikoondis kaotas kontrollmängus Soomele: protsess on veel pooleli

01.11

Käsipalli noortekoondis minetas lootuse EM-finaalturniirile jõuda

31.10

Jaapanisse siirdunud Morgenson: mänguaega on jagunud piisavalt

30.10

Käsipallinoored jahivad EM-i piletit: peame suutma end kahe parima hulka mängida

29.10

Priskus klubist ja koondisest: olen end leidnud ja puuri lukku pannud

27.10

Meeste käsipallikoondis koguneb esmakordselt uue peatreeneri käe all

24.10

Noorte käsipallikoondis valmistub Käärikul EM-valikturniiriks

23.10

Tapa/Team Kaitsevägi teenis meistriliigas Kehra üle väärt võidu

23.10

Mistra alistas meistriliigas kindlalt HC Viimsi/Alexela

20.10

Mullune poolfinalist lõpetas Viljandi euroteekonna

20.10

Mistra alustas karikavõistluste veerandfinaali võiduga Kehra üle

multimeedia

sport.err.ee uudised

11:40

Konontšuki klubi pidi tunnistama linnarivaali paremust

11:07

Mistra sai ühest Läti tiimist jagu, kohe ootab ees järgmine

10:42

Käidi klubi jätkab Šveitsis liidrina, Komissarovi hooaeg lõppes

10:21

Prantsuse pass annab Kanada uisutajale tituleeritud partneriga olümpiašansi

09:55

Edmonton Oilersil oli kodujääl piinlik õhtu

09:24

Tänak: pidime auto koju tooma, aga saime sõitu nautida

09:19

Raieste korralik esitus aitas Murcia taas võiduni

08:48

Denver ja San Antonio jätkavad kodus eksimatult

08:46

Evansil on hooaja viimaseks ralliks Ogier' ees kolmepunktiline edu

08:13

Arsenali pikk võiduseeria sai otsa

08:12

Ogier võitis Jaapanis ja tegi tiitliheitluse veel pingelisemaks, Tänak neljas Uuendatud

02:40

VIDEO | Fourmaux jättis kaardilugeja ukse Jaapani metsadesse

08.11

Glinka pidi poolfinaali järel reketid pakkima

08.11

Djokovic võitis turniiri, Musetti saab ihaldatud pääsme

08.11

Elena Malõgina võitis kuuendat korda aastalõputurniiri Uuendatud

loetumad

08:12

Ogier võitis Jaapanis ja tegi tiitliheitluse veel pingelisemaks, Tänak neljas Uuendatud

08.11

Flora sai otsustavas mängus kindla võidu ja tuli Eesti meistriks Uuendatud

06.11

Tänak tegi tuleviku kohta otsuse: tiim otsustab, millal välja kuulutada

07.11

Konkurendid kahtlustavad, et Albaania naiskonnas mängib mees

02:40

VIDEO | Fourmaux jättis kaardilugeja ukse Jaapani metsadesse

08.11

Finaalis kohtuvad võimsas hoos Rõbakina ja maratonmängu võitnud Sabalenka

08.11

Eesti kergejõustikuliit sai uue juhatuse

08.11

Rõbakina võitis esimese Aasia esindajana WTA aastalõputurniiri

07.11

Valijeva jääb lõplikult Tallinnas võidetud medalist ilma

08.11

Veesaar hiilgas pealtpanekutega ja aitas North Carolina võiduni

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo