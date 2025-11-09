Käidi klubi jätkab Šveitsis liidrina, Komissarovi hooaeg lõppes

Eesti jalgpallur Mattias Käidi koduklubi Thun alistas Šveitsi meistriliiga 13. voorus võõrsil Genfi Servette'i 1:0 ja kindlustas liidrikohta.

Kohtumise ainsa värava lõi Leonard Bertone alles mängu viimasel minutil. Käit alustas kohtumist algkooseisus, aga vahetati juba poolajal pingile.

Thun on kogunud 13 mänguga 31 punkti ja hoiab kindlat liidrikohta. Mängu vähem pidanud Basel jääb üheksa punkti kaugusele. Kaks mängu vähem pidanud St. Gallen on kümme punkti maas.

Vlasi Sinjavski klubi Praha Bohemians alistas Tšehhi kõrgliigas võõrsil Zlini 1:0. Eesti koondislane viibis platsil algusest lõpuni.

Rocco Robert Shein oli samuti algusest lõpuni väljakul ja aitas Fredrikstadi meeskonna Norra kõrgliigas võõrsil 2:0 võiduni Sarpsborgi üle.

Nikita Komissarov kuulus Leedu kõrgliiga viimases voorus Šiauliai algkoosseisu, kui meeskond viigistas kodus Telšiai Džiugasega 2:2. 67. minutil vahetati Komissarov puhkama, kui Šiauliai oli 1:2 taga.

Šiauliai lõpetas kümneliikmelise Leedu kõrgliiga viienda kohaga, 36 mänguga koguti 52 punkti. Meistriks krooniti 75 punkti teeninud Kaunase Žalgiris.

Märten Kuuse klubi GKS Katowice kaotas Poola kõrgliiga 15. voorus kodus Gliwice Piastile 1:3. Kuusk kuulus algkooseisu ja vahetati 58. minutil välja, kui meeskond oli 0:2 taga.

Kevor Palumets sekkus 69. minutil vahetusest, kui Podbrezova alistas Slovakkia kõrgliigas Skalica meeskonna 2:0. Vahetuse hetkel oli Palumetsa klubi edu üheväravaline.