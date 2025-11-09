Prantsuse pass annab Kanada uisutajale tituleeritud partneriga olümpiašansi

33-aastane Fournier Beaudry on suurema osa karjäärist esindanud kodumaad, aga võistles perioodil 2013-2024 taanlase Nikolaj Sörenseniga ja esindas kuni 2018. aastani Taanit.

"See on ametlik: olen nüüd prantslane," teatas ta ühismeedias. "Tohutu rõõm ja väga suur tänu kõigile, kes on minuga algusest peale sel ilusal teekonnal kaasas käinud."

Iluuisutamises ega jäätantsus ei ole rahvusvahelised paarid midagi erilist, aga vastavalt reeglitele pääsevad olümpiajääle siiski vaid sama kodakondsusega isikud. Fournier Beaudry ja Cizeroni koostöö sai alguse tänavu kevadel ja oktoobris võideti Prantsusmaal ka GP etapp.

30-aastane Cizeron on väga tituleeritud uisutaja. Oma eelmise partneri Gabriella Papadakisega võideti 2022. aastal Pekingis olümpiakuld ja viis MM-tiitlit, aga mullu detsembris teatati võistluspaarina lõpetamisest.

Fournier Beaudry eelmine partner Sörensen sai mullu oktoobris seksuaalse väärkohtlemise eest ühe Ameerika uisutaja suhtes 2012. aastal Kanada uisuliidult minimaalselt kuue aasta pikkuse võistluskeelu.