X!

Tänak: pidime auto koju tooma, aga saime sõitu nautida

Autoralli
Ott Tänak - Martin Järveoja
Ott Tänak - Martin Järveoja Autor/allikas: Hyundai Motorsport
Autoralli

Ott Tänak (Hyundai) saavutas Jaapani MM-rallil neljanda koha ning ütles pärast lõppu, et pühapäeval tehtud muudatused tegid sõidu nauditavamaks.

Tänak alustas Jaapani rallit hästi, kui lõpetas lühikese avakatse teisena, aga kaotas reedesel võistluspäeval esimese kolme katsega juba 45 sekundit. Eestlane kurtis terve nädalavahetuse oma auto stabiilsuse üle, aga ütles pühapäeval, et muudatused tagadiferentsiaalis tõid sõitu teatava tasakaalu.

"See ei olnud mitte ainult karm ralli, aga ka suur väljakutse. Meil oli algusest peale jamasid, muutsime [pühapäeva] hommikul veel tagadiferentsiaali ja leidsime auto taseme jälle üles. Olime terve ralli hädas, aga vähemalt nüüd leidsime lahenduse. Jõudsime kohale, aga pettumus on suur," ütles eestlane pärast 20. katset, kui ta neljanda koha (+3.18,1) kindlustas.

"Saime [pühapäeval] sõitu isegi nautida, aga me ei olnud enam kõrges mängus ja ei pidanud suruma," lisas saarlane, kes lõhkus päeva teisel katsel rehvi. "Pärast seda pidime auto koju tooma, aga saime sõitu nautida."

Tänak langes Jaapanis lõplikult tiitliheitlusest ning saavutab suure tõenäosusega hooaja üldarvestuses neljanda koha. Tänavuse hooaja lõpetab Saudi Araabia etapp, mis on esmakordselt MM-sarja kalendris.

"See ralli on meie jaoks täiesti tundmatu, peamegi sinna minema ja avastama," ütles ta. "Ei tea isegi, milline kruus seal on, aga oleme sel hooajal kruusa peal üldiselt päris hästi sõitnud."

Saudi Araabia ralli algab 26. novembril, sündmuste käiku vahendab ERR-i spordiportaali otseblogi.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

2025 ralli mm-etapid

23.-26. jaanuar Monte Carlo ralli

13.-16. veebruar Rootsi ralli

20.-23. märts Keenia ralli

24.-27. aprill Kanaari saarte ralli

15.-18. mai Portugali ralli

5.-8. juuni Sardiinia ralli

26.-29. juuni Kreeka ralli

17.-20. juuli Eesti ralli

31. juuli – 3. august Soome ralli

28.-31. august Paraguay ralli

11.-14. september Tšiili ralli

16.-19. oktoober Kesk-Euroopa ralli

6.-9. november Jaapani ralli

27.-30. november Saudi Araabia ralli

viimased ralliuudised

09:24

Tänak: pidime auto koju tooma, aga saime sõitu nautida

08:46

Evansil on hooaja viimaseks ralliks Ogier' ees kolmepunktiline edu

08:12

Ogier võitis Jaapanis ja tegi tiitliheitluse veel pingelisemaks, Tänak neljas Uuendatud

02:40

VIDEO | Fourmaux jättis kaardilugeja ukse Jaapani metsadesse

08.11

Hiiumaa rahvarallil viidi kaks inimest tõsise õnnetuse järel haiglasse

07.11

Suri kauaaegne ralliametnik Juhan Mänd

06.11

Tänak tegi tuleviku kohta otsuse: tiim otsustab, millal välja kuulutada

31.10

Tänak: Jaapanis on olulised täpsus ja kehva pidamisega toimetulek

28.10

Rovanperä kogus vormeli roolis väärtuslikke kilomeetreid

27.10

Hyundai spordidirektor: järgmine aasta tuleme maailmameistriks

25.10

Briti meistrivõistluste finaaletapil oli Jürgensonist kiirem vaid McRae

25.10

FIA lubas sanktsioneeritud venelase tagasi ametisse

20.10

Läti ralliäss Sesks saab MM-sarjas veel ühe võimaluse

19.10

Paltser: Tänakul eelmise aasta autoga ikka väga tugev tulemus

19.10

Kesk-Euroopas võidutses Rovanperä, Evans läks punktikatsega Tänakust mööda

sport.err.ee uudised

09:55

Edmonton Oilersil oli kodujääl piinlik õhtu

09:24

Tänak: pidime auto koju tooma, aga saime sõitu nautida

09:19

Raieste korralik esitus aitas Murcia taas võiduni

08:48

Denver ja San Antonio jätkavad kodus eksimatult

08:46

Evansil on hooaja viimaseks ralliks Ogier' ees kolmepunktiline edu

08:13

Arsenali pikk võiduseeria sai otsa

08:12

Ogier võitis Jaapanis ja tegi tiitliheitluse veel pingelisemaks, Tänak neljas Uuendatud

02:40

VIDEO | Fourmaux jättis kaardilugeja ukse Jaapani metsadesse

08.11

Glinka pidi poolfinaali järel reketid pakkima

08.11

Djokovic võitis turniiri, Musetti saab ihaldatud pääsme

08.11

Elena Malõgina võitis kuuendat korda aastalõputurniiri Uuendatud

08.11

Flora sai otsustavas mängus kindla võidu ja tuli Eesti meistriks Uuendatud

08.11

Reinbokist loobunud Kalev/Cramo ülipikk võiduseeria TalTechiga sai jätku Uuendatud

08.11

Verstappen pärast krahhi kvalifikatsioonis: MM-tiitli võib unustada

08.11

Eesti hokikoondis alistas ka Hollandi ja võitis koduse turniiri Uuendatud

08.11

ETV spordisaade, 8. november

08.11

Rõbakina võitis esimese Aasia esindajana WTA aastalõputurniiri

08.11

Eesti judoka Pihlak tuli veteranide MM-il medalile

08.11

TSA/Cityteed jäi alla Klaipeda naiskonnale

08.11

Viimsi/Tallinna Ülikool lülitas TÜ/Bigbanki kuldse geimiga konkurentsist

loetumad

08:12

Ogier võitis Jaapanis ja tegi tiitliheitluse veel pingelisemaks, Tänak neljas Uuendatud

08.11

Flora sai otsustavas mängus kindla võidu ja tuli Eesti meistriks Uuendatud

06.11

Tänak tegi tuleviku kohta otsuse: tiim otsustab, millal välja kuulutada

07.11

Konkurendid kahtlustavad, et Albaania naiskonnas mängib mees

08.11

Veesaar hiilgas pealtpanekutega ja aitas North Carolina võiduni

08.11

Finaalis kohtuvad võimsas hoos Rõbakina ja maratonmängu võitnud Sabalenka

07.11

Valijeva jääb lõplikult Tallinnas võidetud medalist ilma

08.11

Eesti kergejõustikuliit sai uue juhatuse

02:40

VIDEO | Fourmaux jättis kaardilugeja ukse Jaapani metsadesse

08.11

Miami Heat ohustas koduta jäänud Spoelstra juhendamisel NBA rekordit

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo