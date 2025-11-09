Tänak: pidime auto koju tooma, aga saime sõitu nautida

Tänak alustas Jaapani rallit hästi, kui lõpetas lühikese avakatse teisena, aga kaotas reedesel võistluspäeval esimese kolme katsega juba 45 sekundit. Eestlane kurtis terve nädalavahetuse oma auto stabiilsuse üle, aga ütles pühapäeval, et muudatused tagadiferentsiaalis tõid sõitu teatava tasakaalu.

"See ei olnud mitte ainult karm ralli, aga ka suur väljakutse. Meil oli algusest peale jamasid, muutsime [pühapäeva] hommikul veel tagadiferentsiaali ja leidsime auto taseme jälle üles. Olime terve ralli hädas, aga vähemalt nüüd leidsime lahenduse. Jõudsime kohale, aga pettumus on suur," ütles eestlane pärast 20. katset, kui ta neljanda koha (+3.18,1) kindlustas.

"Saime [pühapäeval] sõitu isegi nautida, aga me ei olnud enam kõrges mängus ja ei pidanud suruma," lisas saarlane, kes lõhkus päeva teisel katsel rehvi. "Pärast seda pidime auto koju tooma, aga saime sõitu nautida."

Tänak langes Jaapanis lõplikult tiitliheitlusest ning saavutab suure tõenäosusega hooaja üldarvestuses neljanda koha. Tänavuse hooaja lõpetab Saudi Araabia etapp, mis on esmakordselt MM-sarja kalendris.

"See ralli on meie jaoks täiesti tundmatu, peamegi sinna minema ja avastama," ütles ta. "Ei tea isegi, milline kruus seal on, aga oleme sel hooajal kruusa peal üldiselt päris hästi sõitnud."

Saudi Araabia ralli algab 26. novembril, sündmuste käiku vahendab ERR-i spordiportaali otseblogi.